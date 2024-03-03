УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса

Как и ожидалось, с самого старта встречи было видно, что Марино Пушич психологически накачал своих подопечных после нулей в Александрии и поражения в Марселе. "Горняки" наконец проснулись и стали похожи сами на себя. Это вылилось в быстрый забитый мяч. Номинальные хозяева коротко разыграли угловой, Крыськив выполнил подачу в штрафную, которую ударом головой замыкал Сикан. С первым ударом Клищук справился, но довольно неуклюже сбросил на Коноплю, который уже в свою очередь не промахнулся на добивании.

По первым минутам "Шахтер" выглядел активнее и интереснее. Подопечные Юрия Вернидуба пытались в высокий прессинг, но часто игроки "Кривбасса" не держали структуру и действовали хаотично в отборе. В общем, команды задали высокий темп. Игра буквально неслась, ни одна из сторон не отсиживалась в обороне. Едва прошло 10 минут, как гости сумели установить паритет на табло. Взятие ворот для криворожской команды организовало трио легионеров. Новичок Бандейра выполнил перевод на левый фланг, Дибанго прорвался на скорости и прострелил на Принса - 1:1. При перехвате передачи ошибся автор первого гола Конопля. Как говорится, Ефим дал - Ефим взял.

Однако, не успели футболисты "Кривбасса" отпраздновать свой гол, как снова пропустили. Крыськив быстро разыграл штрафной, обыгрался с Бондаренко и отправил мяч в дальний угол ворот Клищука. Однако интересен этот гол не столько по исполнению, а именно по тому, что ему предшествовало. Для многих это наиболее резонансный эпизод всей встречи, хотя по сути все было абсолютно чисто. Да, конечно, Крыськив сыграл хитро, пока Дибанго подошел к Зубкову, который лежал на газоне. Однако Балакин не показывал, что нужно играть по свистку. Поэтому это вопрос этики, а не футбольных правил. А тут уже каждый сам для себя делает выводы.

Криворожане свои моменты тоже имели, но в основном это были дальние выстрелы из-за пределов штрафной площадки.

Встреча во Львове проходила под аккомпанемент ливня. Что в свою очередь было в определенном смысле на руку гостям, так как частично нивелировало техническое преимущество "горняков" и усложняло контроль мяча с продвижением вперед. Под конец первых 45 минут подопечные Вернидуба откровенно подсели и полностью отдали мяч игрокам "Шахтера". При этом даже в контратаки гости особо не выбегали. Нередко можно было увидеть картину, когда Клищук не вводил быстро мяч в игру от своих ворот, так как банально не видел вариантов для начала атаки.

Вторую половину встречи снова начали активнее "горняки". И уже в первые минуты могли увеличивать преимущество в счете. Сикан сбросил под левую ногу Зубкову, а тот классным обводящим ударом попал в перекладину. Сказать, что криворожане отбывали номер, будет вообще неправдой. Гости в целом не действовали пассивно и время от времени огрызались, но игрокам "Кривбасса" очень не хватало точности в завершающей стадии. При этом подопечные Вернидуба чувствовали темп матча и не выключались.

Однако на 56-й минуте из-за удаления Илича задача для "красно-белых" усложнилась максимально. Причем проблемы для своего коллектива хорват привез сам. Хавбек гостей не успевал за Крыськивым и сзади заехал в ногу полузащитнику донецкой команды. Николай Балакин сначала показал перед футболистом "Кривбасса" желтый свет, однако с помощью VAR изменил свое решение и досрочно отправил Илича в раздевалку. Интересно, что данный фол не только оставил команду Юрия Вернидуба в меньшинстве, но и сломал планы наставника криворожан. Так как буквально перед этим тренер "Кривбасса" готовил двойную замену для усиления атаки, но после удаления изменил свое решение и в итоге никого не выпустил.

Инициатива и так была на стороне, однако после этого подопечные Марино Пушича полностью перешли на половину поля соперника и зажали гостей. Это ожидаемо вылилось в третий мяч. Бондаренко получил передачу от Зубкова и элегантно закрутил в дальний угол ворот Клищука - 3:1. На этом моменте "Кривбасс" окончательно смирился со своим участием и поплыл.

В последние 30 минут хозяева делали уже что хотели: пробивали с любых позиций, прессинговали вплоть до вратарской зоны и в прямом смысле оккупировали последнюю треть поля команды Вернидуба. Это уже был совершенно не тот в хорошем смысле злой "Кривбасс", который мы привыкли видеть. Пошли катастрофические провалы в зонах, недоигровка в отдельных эпизодах и даже проигрыши в единоборствах для менее фактурных футболистов боснийского наставника. Так пришел и четвертый мяч дончан. Отличился все тот же Крыськив. Дмитрий - однозначно MVP этого поединка.

Впрочем, стоит отметить характер криворожской команды. Даже в меньшинстве и при разгромном счете, "Кривбасс" не бросил играть. В одной из своих нечастых вылазок гости сумели сократить отставание. Во время затяжной атаки Стецьков продавил Коноплю и прошил ближний угол ворот Ризныка - 4:2.

Ну а дальше, а дальше был еще пятый гол "горняков". Вышедший на замену Траоре окончательно деклассировал гостей и довел счет до неприличного. "Шахтер" Марино Пушича оправляется после ментального кризиса на старте весенней части и наносит серьезный удар по чемпионским амбициям криворожского клуба. Чтобы быть чемпионом, нужно показывать уровень при любых обстоятельствах и не бросать играть даже в меньшинстве. Болезненный, но необходимый урок для подопечных Юрия Вернидуба.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.03.2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Кривбасс" 5:2

Голы: Конопля 9, Крыськив 23, 82, Бондаренко 68, Траоре 90+3 - Принс 20, Стецьков 85

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо (Азарове 89) - Бондаренко - Зубков (Швед 89), Крыськив (Цуканов 90), Судаков, Невертон - Сикан (Траоре 74).

Запасные: Рудько, Твардовский, Траоре, Швед, Гочолеишвили, Азарове, Келси, Цуканов, Мироши, Назарина (Невертон 60), Кевин, Лацабидзе.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Кривбасс": Клищук - Бандейра (Сантини 90), Понедельник, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич - Д. Кузык, Принс, Лунев - Соса.

Запасные: Хома, Маханьков, Сантини, Бескоровайный, Близниченко, Вакулко, Татарков, Твердохлеб, Задерака, Хомченовский, Кожушко, По.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Принс 24, Бизимана 71

Удаление: Илич 56

Арбитр: Балакин Николай