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УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса

Премьер-лига
Обновлено

Возвращение старых добрых "горняков", или просто победа на классе

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и ожидалось, с самого старта встречи было видно, что Марино Пушич психологически накачал своих подопечных после нулей в Александрии и поражения в Марселе. "Горняки" наконец проснулись и стали похожи сами на себя. Это вылилось в быстрый забитый мяч. Номинальные хозяева коротко разыграли угловой, Крыськив выполнил подачу в штрафную, которую ударом головой замыкал Сикан. С первым ударом Клищук справился, но довольно неуклюже сбросил на Коноплю, который уже в свою очередь не промахнулся на добивании.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса - изображение 1

По первым минутам "Шахтер" выглядел активнее и интереснее. Подопечные Юрия Вернидуба пытались в высокий прессинг, но часто игроки "Кривбасса" не держали структуру и действовали хаотично в отборе. В общем, команды задали высокий темп. Игра буквально неслась, ни одна из сторон не отсиживалась в обороне. Едва прошло 10 минут, как гости сумели установить паритет на табло. Взятие ворот для криворожской команды организовало трио легионеров. Новичок Бандейра выполнил перевод на левый фланг, Дибанго прорвался на скорости и прострелил на Принса - 1:1. При перехвате передачи ошибся автор первого гола Конопля. Как говорится, Ефим дал - Ефим взял.

Однако, не успели футболисты "Кривбасса" отпраздновать свой гол, как снова пропустили. Крыськив быстро разыграл штрафной, обыгрался с Бондаренко и отправил мяч в дальний угол ворот Клищука. Однако интересен этот гол не столько по исполнению, а именно по тому, что ему предшествовало. Для многих это наиболее резонансный эпизод всей встречи, хотя по сути все было абсолютно чисто. Да, конечно, Крыськив сыграл хитро, пока Дибанго подошел к Зубкову, который лежал на газоне. Однако Балакин не показывал, что нужно играть по свистку. Поэтому это вопрос этики, а не футбольных правил. А тут уже каждый сам для себя делает выводы.

Криворожане свои моменты тоже имели, но в основном это были дальние выстрелы из-за пределов штрафной площадки.

Встреча во Львове проходила под аккомпанемент ливня. Что в свою очередь было в определенном смысле на руку гостям, так как частично нивелировало техническое преимущество "горняков" и усложняло контроль мяча с продвижением вперед. Под конец первых 45 минут подопечные Вернидуба откровенно подсели и полностью отдали мяч игрокам "Шахтера". При этом даже в контратаки гости особо не выбегали. Нередко можно было увидеть картину, когда Клищук не вводил быстро мяч в игру от своих ворот, так как банально не видел вариантов для начала атаки.

Вторую половину встречи снова начали активнее "горняки". И уже в первые минуты могли увеличивать преимущество в счете. Сикан сбросил под левую ногу Зубкову, а тот классным обводящим ударом попал в перекладину. Сказать, что криворожане отбывали номер, будет вообще неправдой. Гости в целом не действовали пассивно и время от времени огрызались, но игрокам "Кривбасса" очень не хватало точности в завершающей стадии. При этом подопечные Вернидуба чувствовали темп матча и не выключались.

Однако на 56-й минуте из-за удаления Илича задача для "красно-белых" усложнилась максимально. Причем проблемы для своего коллектива хорват привез сам. Хавбек гостей не успевал за Крыськивым и сзади заехал в ногу полузащитнику донецкой команды. Николай Балакин сначала показал перед футболистом "Кривбасса" желтый свет, однако с помощью VAR изменил свое решение и досрочно отправил Илича в раздевалку. Интересно, что данный фол не только оставил команду Юрия Вернидуба в меньшинстве, но и сломал планы наставника криворожан. Так как буквально перед этим тренер "Кривбасса" готовил двойную замену для усиления атаки, но после удаления изменил свое решение и в итоге никого не выпустил.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса - изображение 2

Инициатива и так была на стороне, однако после этого подопечные Марино Пушича полностью перешли на половину поля соперника и зажали гостей. Это ожидаемо вылилось в третий мяч. Бондаренко получил передачу от Зубкова и элегантно закрутил в дальний угол ворот Клищука - 3:1. На этом моменте "Кривбасс" окончательно смирился со своим участием и поплыл.

В последние 30 минут хозяева делали уже что хотели: пробивали с любых позиций, прессинговали вплоть до вратарской зоны и в прямом смысле оккупировали последнюю треть поля команды Вернидуба. Это уже был совершенно не тот в хорошем смысле злой "Кривбасс", который мы привыкли видеть. Пошли катастрофические провалы в зонах, недоигровка в отдельных эпизодах и даже проигрыши в единоборствах для менее фактурных футболистов боснийского наставника. Так пришел и четвертый мяч дончан. Отличился все тот же Крыськив. Дмитрий - однозначно MVP этого поединка.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса - изображение 3

Впрочем, стоит отметить характер криворожской команды. Даже в меньшинстве и при разгромном счете, "Кривбасс" не бросил играть. В одной из своих нечастых вылазок гости сумели сократить отставание. Во время затяжной атаки Стецьков продавил Коноплю и прошил ближний угол ворот Ризныка - 4:2.

Ну а дальше, а дальше был еще пятый гол "горняков". Вышедший на замену Траоре окончательно деклассировал гостей и довел счет до неприличного. "Шахтер" Марино Пушича оправляется после ментального кризиса на старте весенней части и наносит серьезный удар по чемпионским амбициям криворожского клуба. Чтобы быть чемпионом, нужно показывать уровень при любых обстоятельствах и не бросать играть даже в меньшинстве. Болезненный, но необходимый урок для подопечных Юрия Вернидуба.

УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса - изображение 4
Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.03.2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Кривбасс" 5:2

Голы: Конопля 9, Крыськив 23, 82, Бондаренко 68, Траоре 90+3 - Принс 20, Стецьков 85

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо (Азарове 89) - Бондаренко - Зубков (Швед 89), Крыськив (Цуканов 90), Судаков, Невертон - Сикан (Траоре 74).

Запасные: Рудько, Твардовский, Траоре, Швед, Гочолеишвили, Азарове, Келси, Цуканов, Мироши, Назарина (Невертон 60), Кевин, Лацабидзе.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Кривбасс": Клищук - Бандейра (Сантини 90), Понедельник, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич - Д. Кузык, Принс, Лунев - Соса.

Запасные: Хома, Маханьков, Сантини, Бескоровайный, Близниченко, Вакулко, Татарков, Твердохлеб, Задерака, Хомченовский, Кожушко, По.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Принс 24, Бизимана 71

Удаление: Илич 56

Арбитр: Балакин Николай

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1 голосов
Комментарии
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Матч Футболович
03.03.2024 в 20:43
Так приятно смотреть на «доброжелателей» Шахтера, которые незнают как вывернуться наизнанку и что придумать что бы укусить Шахту)) клоуны блд
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Комментарии 42
Матч Футболович
03.03.2024 в 20:43
Так приятно смотреть на «доброжелателей» Шахтера, которые незнают как вывернуться наизнанку и что придумать что бы укусить Шахту)) клоуны блд
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:45
Подожди до завта, там КДК присудит технарь Александрии - пердаки ещё громче начнут разрываться (((())))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:46
так это очевидный технарь! "а голову ты дома не забыл"? (с)
 
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Море23 (Одесса)
03.03.2024 в 20:39
До удаления игры не было .просто Кривбасс бросил играть .защита проходной двор .бьёт в ближний и два игрока шахтера и вратарь статисты .очень плохо сегодня сыграл конопля ,невертон ,Судаков ,все таки очень нравится назарина ,не знаю почему ругают Бондаренко точно лучше двух грузинов
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:44
грузины - фланговые защитники, а подлива - центр. полузащитник. играет "эстетично" и мягко, а буратина слишком деревянен: первому поучиться быть мужиком, а не манерным "мушкетёром", второму - побольше техники и видения поля, чтобы вовремя отдать пас вперёд
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denis066 (Днепр )
03.03.2024 в 20:38
...гол забит не с того места, поэтому надо было переиграть -так в правилах записано...
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:42
Ну то всё уже, поезд ушёл...
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.03.2024 в 20:34
Гол Норшелланну теж з точки зору правил чистий, але від тієї ганьби довго відмивалися.Так і тут: гол Криськіва ганьба. Це ницо і підло. Невже вболівальники Шахтаря шанують такі гнилі голи?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:38
несёшь хню! играть по ногам более мастеровитым соперникам - это вообще должно караться жк с первого раза, НО пока "дух игры" позволяет это делать... читай правила, короче
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:41
Не вижу в єтом голе ничего зазорного, кто кривым доктор, что они прповтыкали розыгрыш?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:49
в общем, читай коммент вернидуба и не тупи! и учи правила!)))
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aleks68
03.03.2024 в 20:52
сходи к психиатру.почему игроки кривбасса дали его забить?пусть вернидуб у спросит
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lucky_guy
03.03.2024 в 20:52
Не дуже розумію. Є чітке правило в футболі: команда б‘є штрафний «по свистку»(суперник відходить/ставиться стінка) або команда може одразу ввести м‘яч в гру. Можу знайти для вас безліч м‘ячів в топ лігах і ЛЧ, де команда швидко розіграла і піймала неуважного суперника. Все за правилами
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:20
Игра в целом удалась, хотя думал что будет больше нервов и красных - всё-таки Вернидуб на лавке. В 1-м тайме играли вдесятером из-за фактического отсутствия Невертона, но Илич решил уравнять. Отдельно хочу поздравить Крыськива, ему очень надо набирать форму. Ну и за Траоре рад, а то на одном Сикане далеко не уедешь, еще и Келси не играет. А к Педриньо надо бы присмотреться - если заиграет, то Азарова лучше продать нафиг.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:08
жаль, что зубков в "9"не забил - была бы конфетка
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aleks68
03.03.2024 в 20:11
ещё бы сикана на лавку
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:13
лосик форму наберёт - будет стартовать
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:13
и цуканова нужно чаще выпускать
 
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:24
Как-то он невесело аплодировал, когда Траоре забивал ))
 
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tolina-ystas (Краматорск)
03.03.2024 в 20:04
Шахтёр с победой!Самое приятное,что команда не играла на удержание выигрывая.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:05
та не - катали при 2:1
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Скачков Леонід (Рівне)
03.03.2024 в 20:03
Мільярдного на полі не видно.Протоколами,хитрощами,суддівством можливо щось і викрутять,але це не точно.Іліча видалив,а Назарину за аналогічний фол-ні.Дивно?До речі,шведська екоактивістка Грета Тунберг подала на ФК Шахтар до міжнародного суду за несанкціонований відлов бандерлогів,що порушує баланс екосистеми бразільської Амазонії.))
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4
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:04
лечись, алень!
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6
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:05
назарина (буратина) ногу не поднимал, чтобы в том эпизоде заработать кк, а илич тупо въехал шипами СЗАДИ в мышцу
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2
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:10
Закусывать надо
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4
1
наварін (Київ)
03.03.2024 в 20:03
До вилучення рівна гра.Потім гра в одні ворота. Нічого буває.
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aleks68
03.03.2024 в 20:05
для кривбасса это только начало конца
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2024 в 20:02
Матч посмотреть не удалось. Удаление у Кривбасса как обычно левое?
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2
6
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:04
Представляешь - нет!! Удар прямой ногой сзади, хотя для тебя наверное это не аргумент
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aleks68
03.03.2024 в 20:07
нашёл кому объяснять.у него кривбасс всех рвёт в ЛЧ
 
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Gican85 (Киев)
03.03.2024 в 20:02
Ну не сказать, что прям не доросли. Всё таки 2 гола забили, да еще и в меньшенстве играли. Посмотрел бы я на Шахтер, если бы они были в меньшенстве
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:02
Та уже осенью поиграли...
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Матч Футболович
03.03.2024 в 20:36
Играли и не раз. С тем же Кривбассом в первом круге, где плачущий Вернидуь на бровке выклянчил левое удаление Чигиринскому.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:41
та то было уже 90+5... а когда низах удалили ракицкого после его выбивания мяча и дальнейшего проезда по газону с ударом по ноге соперника - это ж жесть!
 
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Матч Футболович
03.03.2024 в 20:50
Да, точняк. Я уже подзабыл. А потом еще по цигавноканалах начали отмывать этот эпизод, дескать верно удалил, крутили там повторы "вот видите с протяжечкой" - я вобще уху ел, детский лепет для далёкой кузьмы играющей раз в год резиновым мячиком и где касание плечом равняется удалению)) Но еще больше запомнилось поведение бровки Кривбасса и лично Вернидуба, как они выпрашивали каждый эпизод карточку-удаление-пенальти, скакали-прессовали судью - фублд
 
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olegirkovskiy (Dnepr)
03.03.2024 в 19:59
как щенков раскатали...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 19:59
что у вас ОПЯТЬ с комментами? пишу в эту ветку, а коммент оказывается на ветке колоса...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 19:58
с победой! даже подлива забил
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 19:59
Кто?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 19:59
бондаренко
 
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 20:00
Кстати, плужил сегодня меньше обычного
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 20:02
повторю в 100500-й раз: подлива намного слабее пихалёнка!
 
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