  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу

Премьер-лига

Разыграли штрафной и забили, пока партнер лежал на газоне

Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Дмитрий Крыськив делает счет 2:1 и выводит "Шахтер" вперед в матче с "Кривбассом".

Игрок "горняков" оказался на газоне, пока соперники собрались вокруг него, чтобы обсудить эпизод с рефери. В это время Степаненко разыграл мяч на фланг, откуда Бондаренко отдал передачу на Крыськива, который и реализовал момент.

Для полузащитника этот мяч стал 10-м за "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Диназ 1:1. Ковалевцы успевают все
yellow-arrow
Квасница: Перед каждым матчем тренерский штаб дает игрокам установку не отходить от своих принципов
yellow-arrow
Филиппов: Старались не рисковать и действовать прагматично
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости