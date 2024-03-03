Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу

Дмитрий Крыськив делает счет 2:1 и выводит "Шахтер" вперед в матче с "Кривбассом".

Игрок "горняков" оказался на газоне, пока соперники собрались вокруг него, чтобы обсудить эпизод с рефери. В это время Степаненко разыграл мяч на фланг, откуда Бондаренко отдал передачу на Крыськива, который и реализовал момент.

Для полузащитника этот мяч стал 10-м за "Шахтер".