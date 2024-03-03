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Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу
Разыграли штрафной и забили, пока партнер лежал на газоне
Фото: ФК Шахтар
Дмитрий Крыськив делает счет 2:1 и выводит "Шахтер" вперед в матче с "Кривбассом".
Игрок "горняков" оказался на газоне, пока соперники собрались вокруг него, чтобы обсудить эпизод с рефери. В это время Степаненко разыграл мяч на фланг, откуда Бондаренко отдал передачу на Крыськива, который и реализовал момент.
Для полузащитника этот мяч стал 10-м за "Шахтер".
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