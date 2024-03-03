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Никто на победу не наиграл. Александрия - Заря 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Александрия - Заря ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Никто на победу не наиграл. Александрия - Заря 0:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

Новина українською

Завершился поединок 19-го тура УПЛ между "Александрией" и "Зарей". Команды не смогли реализовать хоть какой-то момент и разошлись безголевой ничьей.

В турнирной таблице команды находятся рядом. Хозяева 11-е и имеют 18 баллов за 18 проведенных поединков. Луганский клуб идет 12-м, однако они еще имеют несколько поединков в запасе, пока они сыграли 16.

19-й тур УПЛ, сезон 2023/24
03 марта, Александрия, КСК "Ника"
Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
ФК "Александрия" - "Заря" (Луганск) 0:0

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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