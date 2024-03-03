Никто на победу не наиграл. Александрия - Заря 0:0. Видеообзор матча

Завершился поединок 19-го тура УПЛ между "Александрией" и "Зарей". Команды не смогли реализовать хоть какой-то момент и разошлись безголевой ничьей.

В турнирной таблице команды находятся рядом. Хозяева 11-е и имеют 18 баллов за 18 проведенных поединков. Луганский клуб идет 12-м, однако они еще имеют несколько поединков в запасе, пока они сыграли 16.

19-й тур УПЛ, сезон 2023/24

03 марта, Александрия, КСК "Ника"

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

ФК "Александрия" - "Заря" (Луганск) 0:0