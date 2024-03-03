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Хрвое Илич получил удаление на 57-й минуте в матче с Шахтером
Кривбасс остается в меньшинстве и пропускает
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Хрвое Илич покидает поле на 57-й минуте в матче 19-го тура против "Шахтера". Игрок "Кривбасса" грубо сфолил против Дмитрия Крыськива.
Сначала арбитр показал желтую карточку, однако, пересмотрев ВАР, изменил свое решение и удалил игрока с поля.
После этого "горняки" через 11 минут забили свой третий мяч, автором которого стал Бондаренко. На данный момент счет 3:1.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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