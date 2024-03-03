Хрвое Илич получил удаление на 57-й минуте в матче с Шахтером

Хрвое Илич покидает поле на 57-й минуте в матче 19-го тура против "Шахтера". Игрок "Кривбасса" грубо сфолил против Дмитрия Крыськива.

Сначала арбитр показал желтую карточку, однако, пересмотрев ВАР, изменил свое решение и удалил игрока с поля.

После этого "горняки" через 11 минут забили свой третий мяч, автором которого стал Бондаренко. На данный момент счет 3:1.