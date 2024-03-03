Крыськив: Разве в правилах написано, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар?

Один из лучших игроков матча "Шахтера" с "Кривбассом" Дмитрий Крыськив рассказал о победе "горняков" и своем скандальном голе:

"Это был центральный матч тура. Мы должны были выходить, и показывать, что мы хотим возглавить таблицу. Сегодня мы показали, какие у нас намерения на этот чемпионат. "Кривбасс" немножко нам создал проблемы, особенно мы расстроены вторым голом, мы не должны были пропускать в большинстве. Но команда в целом показала достойную игру и заслужила эту победу.

Второй гол? А где в правилах написано, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар? Если мне судья скажет разыграть по свистку, я это и сделаю. Если хочу разыграть быстро - могу это сделать.

Игроки Кривбасса поднимали Зубкова? А что, он сам не может подняться на ноги? Почему они помогали? Это хороший поступок, но они должны концентрироваться на игре. Я смотрел на мяч. Мы быстро разыграли, и забили гол", - сказал Крыськив УПЛ ТВ.