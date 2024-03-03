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Крыськив: Разве в правилах написано, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар?

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник ответил критикам

Крыськив: Разве в правилах написано, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар?

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Один из лучших игроков матча "Шахтера" с "Кривбассом" Дмитрий Крыськив рассказал о победе "горняков" и своем скандальном голе:

"Это был центральный матч тура. Мы должны были выходить, и показывать, что мы хотим возглавить таблицу. Сегодня мы показали, какие у нас намерения на этот чемпионат. "Кривбасс" немножко нам создал проблемы, особенно мы расстроены вторым голом, мы не должны были пропускать в большинстве. Но команда в целом показала достойную игру и заслужила эту победу.

Второй гол? А где в правилах написано, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар? Если мне судья скажет разыграть по свистку, я это и сделаю. Если хочу разыграть быстро - могу это сделать.

Игроки Кривбасса поднимали Зубкова? А что, он сам не может подняться на ноги? Почему они помогали? Это хороший поступок, но они должны концентрироваться на игре. Я смотрел на мяч. Мы быстро разыграли, и забили гол", - сказал Крыськив УПЛ ТВ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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Источник:
УПЛ.ТВ
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2024 в 22:24
В правилах не написано, але йти по трупах, наче це бій з рашками, ну не знаю.
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Комментарии 22
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2024 в 22:24
В правилах не написано, але йти по трупах, наче це бій з рашками, ну не знаю.
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Петруха
03.03.2024 в 22:22
Крысёныш-кротёныш!
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Американец 2000
03.03.2024 в 21:50
Вернидуб в этом халате очень похож на Луи Де Фюнеса
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:57
он больше похож на индюка вне зависимости от "лука")))
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.03.2024 в 21:35
Питання не в ударі без свистка, а у ударі, коли суперник надає допомогу гравцю твоєї команди. Є поняття феєрплей, тобто футбольної поваги і честі.Криськіва тепер позорник, як і Луїс Андріано.
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Американец 2000
03.03.2024 в 21:44
Какую допомогу - что ты несёшь ??? Обычная ситуация , как буд то бы игрок не виноват и пытается насильно поднять покалеченного ((((А Крыськив сделал всё правильно !!! Миллион таких случаев в футболе !!!
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.03.2024 в 21:53
По перше, навчись спілкуватися. Вживати українське слово у тексті, викладеному російською, це зневага до української мови.По друге, наявне відверте порушення правила феєрплей. Тому не треба виправдовувати ганебну поведінку гравців Шахтаря.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:58
рагу, не кумарь, а читай правила розыгрыша штрафных ударов
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:44
вопрос к тренерскому штабу по занятиям на теории! пусть распечатают аленям правила и дадут хотя бы почитать, а я уже не говорю, чтобы выучили
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LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2024 в 22:28
Питання до тренерського штабу шахтера, вони щось про фейр- плей розповідають своїм гравцям, чи хай ідуть по трупам. Ну це я стилі шахтера.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 22:38
*уейр-плей! не бейте по ногам и не тяните время - не нужно будет прибегать к придуманному понятию "FP" + учите правила розыгрыша штрафных! в эуроппе с укр. командами не церемонятся: примеры - выше!
 
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Kondor (Веселе)
03.03.2024 в 21:54
А при чому тут феєрплей?Це гравець Кривбасса лежав на газоні?
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 22:05
Жаль Шахтер еще 3 таких гола не забил, чтоб лошье от желчи лопнуло
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 21:00
"Это был центральный мяч тура" - опечатка по Фрейду
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 21:06
А может и не опечатка, а именно самый спорный мяч.))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:08
спорный?)))))))))))))
 
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scorpius (Ck)
03.03.2024 в 21:12
А о чём спорить, если гол чистый?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 21:40
Может и чистый, не видел. Всё равно лучше спорный, чем центральный.)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:45
так ули тада издишь?)))))
 
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Kondor (Веселе)
03.03.2024 в 21:58
Луччеза все сказав Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 22:00
фк утюг?))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:07
это уровень местной школоты, называющей себя журналистами
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