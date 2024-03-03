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Ротань – о матче против Зари: Судейство было очень неквалифицированным
Свою команду он похвалил
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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче 19 тура чемпионата Украины против "Зари":
“Мне очень понравилась моя команда сегодня. Она стремилась к победе и боролась не только с полем. Мы хотели играть в футбол, даже на таком поле это удавалось.
Но есть волнение по поводу завершающей фазы, где мы не реализовали те моменты, которые имели. Это из-за волнения, ведь стремимся добиться результата. Он нам нужен как никогда.
Я сказал ребятам, что они молодцы. Если мы будем в таком же духе работать, все придет: и голы, и победы.
Судейство было очень неквалифицированным. Не может быть судейство на стороне нефутбола. Судейство должно быть квалифицированным, если это не так – это проблема”, - сказал Ротань.
На данный момент “Александрия” занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ. Следующий поединок подопечные Ротаня проведут 9 марта в гостях против "Полесья".
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