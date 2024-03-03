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Пушич: Мы хорошо играли и до удаления в составе Кривбасса, и после

Премьер-лига
Обновлено

Дончане разгромили соперников

Пушич: Мы хорошо играли и до удаления в составе Кривбасса, и после

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды в матче против "Кривбасса":

“Мы играли очень хорошо и заслужили победу. Мы хорошо играли и до удаления в составе “Кривбасса”, и после. Мы контролировали игру и хорошо продвигались в атаке.

Второй гол был очень хорошим, потому что мы сразу отреагировали на забитый мяч соперника, который играл очень сильно. У нас были моменты. Второй тайм мы снова начали очень хорошо.

Что касается изъятия игрока "Кривбасса", то это была чистая красная карточка. Мы идеально реагировали. Мы должны забивать больше, если играть так хорошо.

Моя команда заслужила эти три очка, мы двигаемся дальше, к следующей игре. Мы продемонстрировали много хороших вещей. Мы сыграли хорошо в ужасных условиях, я о воздушных тревогах и состоянии поля.

В конце матча мы могли сыграть лучше и забить больше голов. У каждой игры есть своя история и энергия. Сегодня мы заслуженно победили.

Нам нужно продолжать очень упорно работать, чтобы добиться многих деталей. Мы знаем, что у нас молодая команда. Мы должны вывести эту команду на следующий уровень.

Тарас Степаненко сожалеет, что получил повреждение. Он хотел помочь команде в матче с "Марселем", но снова травмировался. Ради его безопасности он сегодня не играл”, – сказал Пушич.

Благодаря победе "Шахтер" поднялся на третье место УПЛ. Отрыв дончан от первого "Днепра-1" составляет три очка, но у подопечных Пушича есть еще два матча в запасе.

Следующий поединок "Шахтер" проведет 8 марта на "Арене Львов" против "Колоса".

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 23:11
та не изди!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 23:11
та не изди!
Ответить
0
0

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