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Виктор Цуканов дебютировал за Шахтер
Клуб поздравил 18-летнего воспитанника академии
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
Виктор Цуканов дебютировал за "Шахтер". 18-летний воспитанник академии вышел на поле в матче 19-го тура против "Кривбасса", где "горняки" победили со счетом 5:2.
Полузащитник провел на поле немного времени. Он заменил одного из лучших футболистов на поле Дмитрия Крыськива на 90+1.
Клуб поздравил дебютанта в соцсетях.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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