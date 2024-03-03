Виктор Цуканов дебютировал за "Шахтер". 18-летний воспитанник академии вышел на поле в матче 19-го тура против "Кривбасса", где "горняки" победили со счетом 5:2.

Полузащитник провел на поле немного времени. Он заменил одного из лучших футболистов на поле Дмитрия Крыськива на 90+1.

Клуб поздравил дебютанта в соцсетях.