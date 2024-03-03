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Виктор Цуканов дебютировал за Шахтер

Премьер-лига

Клуб поздравил 18-летнего воспитанника академии

Виктор Цуканов дебютировал за Шахтер

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

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Виктор Цуканов дебютировал за "Шахтер". 18-летний воспитанник академии вышел на поле в матче 19-го тура против "Кривбасса", где "горняки" победили со счетом 5:2.

Полузащитник провел на поле немного времени. Он заменил одного из лучших футболистов на поле Дмитрия Крыськива на 90+1.

Клуб поздравил дебютанта в соцсетях.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Виктор Цуканов
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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