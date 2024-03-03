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"Мы просто оказались более ловкими": Конопля прокомментировал скандальный гол в ворота Кривбасса

Премьер-лига

О фейер-плее команда не думала

"Мы просто оказались более ловкими": Конопля прокомментировал скандальный гол в ворота Кривбасса

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу дончан над "Кривбассом":

“ - Нам очень помогло удаления соперника. Не видел, была красная карточка или нет. Крыськив говорил, что он наступил ему выше голеностопа, поэтому это чистая красная. После этого нам стало играть немного легче.

- Ты забил гол, но сразу после этого проиграл по позиции.

- Действительно, я мог там принять мяч, но немного не получилось – технический брак. Можете меня критиковать, если хотите. Это была моя ошибка. Извиняюсь перед командой за этот гол.

- Говорят, что во время второго гола "Шахтера" не был соблюден фейер-плей.

- Мы просто оказались ловчее, пока они там стояли и разговаривали с судьей. Быстро разыграли и забили отличный гол.

Отлично, когда многие команды борются за чемпионство. За этим интереснее наблюдать. И нам интереснее. Такие команды мотивируют нас становиться лучше”, – сказал Конопля.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Kalyna (Montreal)
03.03.2024 в 23:44
Та, нічого, Юхиме ... І за вас спритнішими теж виявляться інші. Сигнал решті команд: з кротами чесно і благородно грати не потрібно.
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Комментарии 2
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Kalyna (Montreal)
03.03.2024 в 23:44
Та, нічого, Юхиме ... І за вас спритнішими теж виявляться інші. Сигнал решті команд: з кротами чесно і благородно грати не потрібно.
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1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.03.2024 в 23:42
Не спритнішими, а підлішими. Пишатися своїм свинством...Феєрплей? Не чули.
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