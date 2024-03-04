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Кожушко: Нас немного сломал второй гол Шахтера
Форвард "Кривбасса" - о поражении от донецкого клуба
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал выездной матч против "Шахтера" (2:5) в матче 19 тура УПЛ.
- Непростой матч для "Кривбасса". Что не получилось, чего не хватило?
- "Шахтер" хорошо начал игру, взял мяч под свой контроль, поэтому нам было тяжело играть без мяча. К тому же пропустили быстрый гол. Но "Кривбасс" сумел быстро вернуться в игру. К сожалению, нас немного сломал этот второй гол, когда соперник быстро разыграл стандарт. Ключевой момент - красная карточка. После нее игра была уже закончена.
- Показалось, что при счете 4:1 ваша команда немножко опустила руки. Или это ошибочное впечатление?
- Вы же понимаете: счет 4:1 плюс играть постоянно без мяча и в меньшинстве. Было тяжело играть в таких условиях, - сказал Кожушко.
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