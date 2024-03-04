Понедельник - о втором голе Шахтера: Кривбасс пропустил из-за нехватки концентрации

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник проанализировал поражение от "Шахтера" (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

- Мы преобладали над соперником в значительной части игры. "Кривбассу" не хватило концентрации. Пропустили такой гол, а потом удаление... Мы должны были действовать агрессивнее один в один, подбирать мячи, проводить свои атаки, чтобы сравнять счет. Не все удалось. В итоге имеем болезненное поражение.

- Бывает, что удаление дает команде определенный импульс. В сегодняшнем случае "Кривбасс" просто рассыпался, когда остался в меньшинстве.

- Мне сейчас сложно объяснить это. Но согласен, удаление существенно повлияло. "Шахтер" является украинским грандом и такие ошибки, которые мы допускали... Не скажу, что мы не были готовы. Однако "Шахтер" показал, что справедливо является одним из лидеров УПЛ.

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- На дистанции "Кривбасс" бросил вызов "Шахтеру", но сегодня разгромно проиграл. Это лишь один матч, который не является показательным?

- Думаю, что он не является показательным. Все видели, что по игре мы ни в чем не уступали, а в некоторых моментах даже превосходили "Шахтер". Это поражение стало следствием отсутствия концентрации.

- Второй гол "Шахтера", по вашему мнению, является чистым?

- Не знаю, я не говорил с судьей. Считаю, что гол чистый. Мы пропустили из-за нехватки концентрации.

- Давайте о более позитивных вещах. В частности, о вашей диагонали через все поле, в результате чего "Кривбасс" забил впервые. Вы заметили рывок Ивана Дибанго?

- Такие вещи нарабатываются на тренировках. У нас есть свои тактические заготовки. Возможно, передача именно в эту зону не планировалась, но хорошо, что прошла. Далее Дибанго и Принс Аду организовали гол.

- Если бы "Кривбасс" не пропустил сразу в ответ, то все могло сложиться иначе?

- Конечно. Уверен в нашей команде. Считаю, что мы бы справились и могли даже победить.

- Мечты о чемпионстве сохраняются?

- Безусловно. Мы будем доказывать в каждом следующем матче, что можем и заслуживаем золото. Важно побеждать в каждом туре, а потом в турнирной таблице увидим, на что мы наработали, - сказал Понедельник.