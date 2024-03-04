Рух прекратил сотрудничество с хавбеком

Украинский полузащитник Марьян Мысык покинул "Рух", сообщает официальный сайт львовского клуба.

27-летний игрок получил статус свободного агента.

Марьян присоединился к "Руху" 31 декабря 2019 года. За этот период полузащитник провел за "желто-черных" 72 матча, в которых забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. В текущем сезоне на счету Марьяна 3 матча во всех турнирах и один ассист.

Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

К слову, сейчас "Рух" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ.