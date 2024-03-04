Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь УПЛ интересен клубам АПЛ и Бундеслиги - СМИ
За его игрой следили скауты
Фото: ФК Колос
Вратарь "Колоса" Кирилл Фесюн привлек внимание европейских клубов. За игрой украинского кипера наблюдали иностранные скауты.
Об этом утверждает журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"В прошлом туре, на одном из матчей УПЛ, были скауты двух клубов. Один – из АПЛ, и второй... Здесь я не окончательно уверен, но сказали мне, что Германия.
Клубы Бундеслиги и АПЛ, которые смотрели на конкретного вратаря. Мне сказали, что Фесюна не предупредили, и это правильно", - поделился Спиваковский.
В текущем сезоне 21-летний Фесюн провел 18 матчей за ковалевцев во всех турнирах и пропустил 11 голов. Еще в 10 поединках он сохранил свои ворота на замке.
Популярное сейчас
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Трубин пропускает пять голов. Порту - Бенфика 5:0. Обзор матча и видео голов
- Чемпионат Португалии. Порту – Бенфика 5:0. Несчастливый день Трубина
- Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО