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Вратарь УПЛ интересен клубам АПЛ и Бундеслиги - СМИ

Премьер-лига

За его игрой следили скауты

Вратарь УПЛ интересен клубам АПЛ и Бундеслиги - СМИ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вратарь "Колоса" Кирилл Фесюн привлек внимание европейских клубов. За игрой украинского кипера наблюдали иностранные скауты.

Об этом утверждает журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"В прошлом туре, на одном из матчей УПЛ, были скауты двух клубов. Один – из АПЛ, и второй... Здесь я не окончательно уверен, но сказали мне, что Германия.

Клубы Бундеслиги и АПЛ, которые смотрели на конкретного вратаря. Мне сказали, что Фесюна не предупредили, и это правильно", - поделился Спиваковский.

В текущем сезоне 21-летний Фесюн провел 18 матчей за ковалевцев во всех турнирах и пропустил 11 голов. Еще в 10 поединках он сохранил свои ворота на замке.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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