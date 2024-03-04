Вратарь УПЛ интересен клубам АПЛ и Бундеслиги - СМИ

Вратарь "Колоса" Кирилл Фесюн привлек внимание европейских клубов. За игрой украинского кипера наблюдали иностранные скауты.

Об этом утверждает журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"В прошлом туре, на одном из матчей УПЛ, были скауты двух клубов. Один – из АПЛ, и второй... Здесь я не окончательно уверен, но сказали мне, что Германия.

Клубы Бундеслиги и АПЛ, которые смотрели на конкретного вратаря. Мне сказали, что Фесюна не предупредили, и это правильно", - поделился Спиваковский.