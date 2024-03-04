Заря пока без зрителей. Стадион, на котором играют луганчане, не получил разрешение

"Заря" сделала заявление по поводу возвращения зрителей на трибуны домашних матчей УПЛ. Луганчане проводят домашние игры в Киеве на стадионе "Левый берег".

"Безусловно, для "черно-белых" важна поддержка наших болельщиков, поэтому клуб будет делать все возможное, чтобы наши домашние поединки проходили с фанами.

Но пока, стадион, к сожалению, пока не получил разрешение от военной администрации на допуск зрителей, так как работа по строительству укрытия еще продолжается. Когда оно будет готово - мы будем рады видеть вас на трибунах! Надеемся, что это будет уже в ближайшее время", - говорится в сообщении клуба.