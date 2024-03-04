Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной

Впечатлениями от матчей 19-го тура УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший главный тренер "Львова", "Александрии", "Оболони", запорожского "Металлурга", "Черноморца" и "Ингульца" Сергей Ковалец.

– Тур начался матчем "Полесья" - ЛНЗ, в котором был зафиксирован довольно неожиданный результат – 1:0 в пользу черкащан. Гости выглядели более убедительно?

– Если говорить о составе ЛНЗ, то видно, что черкасская команда достаточно мощно усилилась. Во время зимнего антракта в чемпионате она провела продуктивный тренировочный сбор, где было много спаррингов. Что касается кадрового арсенала "Полесья", то и у него он достаточно сильный. Я смотрел внимательно этот матч и могу сказать, что играя в родных стенах при достаточно мощной поддержке своих болельщиков, житомирская команда доминировала. Но игра, на мой взгляд, была "ничейной". В ней хоть и не было слишком много голевых моментов, однако в концовке произошел несчастный случай в виде грубой ошибки вратаря хозяев Бойко. "Вынося" мяч от ворот, он хотел сделать длинную передачу на партнера, но опытный игрок ЛНЗ Олейник его перехватил и мастерски направил в ворота на последней минуте матча.

– Во второй игровой день тура футбольную Украину удивил результат поединка "Минай" – "Металлист 1925" – 2:0. Как думаете, в чем кроется причина седьмого поражения харьковчан подряд?

– Начну с "Миная". После предыдущего тура я говорил, что этот коллектив достаточно здорово отыграл в Днепре, достигнув почетной ничьей. И реализуй тогда закарпатцы пенальти, то могли бы и победить. Хотя в том матче, правда, для гостей была и доля везения, ведь "Днепр-1" создал очень много моментов у чужих ворот. Если же говорить о субботнем поединке в Минае, то мне понравилась энергетика и эмоции футболистов команды Желько Любеновича. Они были такими же, как и во встрече в Днепре. Закарпатцы заявляют, что стремятся просто показывать хороший футбол, не говоря о том, что должны остаться в элите. Хотя даже если "Минай" и "вылетит", то ничего страшного не произойдет. Именно тот фактор, когда у команды нет психологического давления, и есть тем "плюсом", который дает возможность играть раскрепощенно, не думая о результате. Если же говорить о втором матче, который провел в должности главного тренера Виктор Скрипник, то в его новом клубе появилось много новых игроков. Новое видение, новая психология главного тренера, конечно же, требуют определенного времени для эффективного воплощения в жизнь. Я считаю, что удаление Русина вскоре после начала второго тайма сыграло с гостями злую шутку. Хотя после завершения игры Скрипник отметил, что оставшись в меньшинстве его команда начала играть лучше. Могу сказать, что "Минай" выиграл по праву. Хотя выгодные моменты для взятия ворот были и у "Металлиста 1925" – как в первом, так и во втором таймах. Однако заряженность на борьбу и достижение положительного результата было больше у хозяев поля. В общем, мне понравился матч в Минае. На поле в нем была атака на атаку, а на трибунах царила приятная атмосфера. Здорово, что были болельщики. Их хоть и не было так много, как обычно, но они есть – и это главное. Зрители на трибунах придают игре особую энергетику, хорошие эмоции.

– Поединок в Киеве, где встречались "Динамо" и "Черноморец" лишний раз показал, что не стоит искать логику в футболе. Если в предыдущем туре "моряки" в матче с "Оболонью" нанесли лишь один удар по воротам и чудом выцарапали ничью, то в субботнем матче с динамовцами выглядели гораздо убедительнее, но проиграли 0:1. Какое объяснение этому парадоксу найдете?

- Хороший вопрос. Знаете, свое родное – это родное. Я часто смотрю по телевидению немецкую Бундеслигу, английскую Премьер-лигу, испанскую Ла Лигу, однако чемпионат Украины какой-то более близкий, свой. В субботу наблюдал за трансляцией поединка "Динамо" – "Черноморец", и могу подтвердить ваши слова, что одесситы выглядели достаточно солидно. У "моряков" даже была надежда, что они могут сравнять счет, так как это было в игре с "Оболонью". Отметил бы вышедшего в стартовом составе и доминировавшего в середине поля Авагимяна. Старались и Брагару со Штогриным. Однако опыт "Динамо" все же сказался. Уже в дебюте матча был момент у динамовца Ваната, когда он очутился перед воротами и играл на добивании после парированного Варакутой удара Шепелева. К сожалению, в одном из эпизодов, голкипер "Черноморца", который провел стабильно осеннюю часть чемпионата и был самой заметной фигурой в недавней игре с "Оболонью", допустил ошибку. Он не зафиксировал мяч, который после рикошета от штанги попал к Шепелеву и тот оказался автором единственного в матче гола. Когда счет стал 1:0, киевляне показали хорошую игру. Было много и обратных атак, перехватов, шла борьба и бурлили эмоции. Мне кажется, что шестая победа подряд "Динамо" во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной.

– "Верес" меняет тренеров, однако продолжает находиться в зоне "вылета". Вот и во второй встрече весенней части чемпионата ровенчане уступили – 1:2 "Ворскле"…

– Это при том, что выигрывали 1:0 после первого тайма, да и во втором были благоприятные моменты. Первая половина встречи в целом могла быть ничейной, однако черногорский нападающий "Вереса" Мрвальевич забил хороший мяч. Хороша была контратака: открывание из глубины, точная передача – и в одно касание новичок поразил цель.После этого, по-моему, гости начали сохранять счет, однако это им не удалось. Если говорить о втором тайме, то в нем неплохие моменты имела "Ворскла", которая дважды отличилась благодаря новобранцу Мякушко. Первый мяч он забил эффектным "выстрелом" с отскока, а второе взятие ворот стало следствием его точного удара головой вплотную к дальней боковой стойке. Я смотрел предыдущий матч "Заря" – "Ворскла", в котором Мякушко тоже отыграл мощно. И дело не в том, что парень забил два мяча, которые принесли победу, а в том, что на своем фланге он создает опасность, играет на атаку, обыгрывает соперника. А "дубль" в ворота "Вереса" для него, как подарок. Что касается ровенской команды, то у нее в отличие от "Ворсклы" во второй половине встречи было меньше голевых шансов. По моему мнению, полтавская команда больше хотела победить и сделала это по праву.

– Результат поединка в Коваливке, где "Колос" уступил 0:1 "Руху", стал для вас неожиданностью?

– С одной стороны – да. Мы знаем, что "Колос" на своем стадионе проводит достаточно мощные матчи, да и подбор опытных игроков у коваливцев довольно неплохой: Бондаренко, Цуриков, Бурда, Лучкевич, Богданов, Тотовицкий, Топалов, Демченко, Безбородько… С таким составом команда должна бороться за еврокубки. Однако ей не хватает стабильности. В одном матче она может сыграть хорошо и победить, а следующий – провалить. Как это произошло в отчетном туре. После стартового матча весенней части сезона наставник "Руха" отмечал, что его команда не так хотела играть с точки зрения моментов, инициативы, контроля мяча. "Колос" же в субботнем матче пропустил уже на четвертой минуте, однако в дальнейшем пытался создать немало голевых моментов. Но чем отличается нынешний "Рух" от многих коллективов УПЛ, так это тем, что команда играет с удовольствием и азартом. Видно, что у львовских футболистов есть мотивация. В коваливском поединке я все же ожидал большего от "Колоса". Выиграй он этот матч – и мог бы подняться как можно ближе к еврокубковой зоне. Но, к сожалению, коваливсквя команда проиграла - и уже "Рух" находится выше. И все же я убежден, что "Колос" еще поборется за право снова сыграть в Европе.

– Одержав победу над "Оболонью" в столице, "Днепр-1" после некоторого перерыва снова возглавил турнирную таблицу. Похоже, что днепрян осечка в предыдущей игре с аутсайдером чемпионата "Минаем" отнюдь не выбила из колеи…

– Мы помним, как в стартовой игре весеннего отрезка сезона "Оболонь" создала у ворот "Черноморца" много опасных моментов, а вот в ее поединке с "Днепром-1" их было слишком мало. Даже в створ ворот было мало ударов. В обеих играх мячи киевляне пропускали после стандартных положений. Я хорошо знаю главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко, и в курсе, что его команда много работает над "стандартами" – как при розыгрыше у ворот соперника, так и у своих. Уже после матча читал интервью игроков "Днепра-1", которые сказали, что знали об игровых качествах "Оболони" – в частности, о хорошей игре в атаке, где используются длинные передачи. Забив мяч, они действовали по игре, не прессинговали. Понятно, что эта победа дает днепрянам психологический всплеск с точки зрения ее нового появления на первом месте. Хотя мне кажется, "Оболонь" - симпатичная команда. Вот только опыта выступлений в Премьер-лиге ей не хватает.

– Что скажете о поединке "Александрия" – "Заря", который завершился без забитых мячей?

– Александрийская команда "высоко" и достаточно активно прессинговала, не давая "Заре" разыгрывать мяч. Хозяева много старались работать в отборе, но каких-либо серьезных голевых шансов у "Александрии" не было. В "Заре" же они были: вспоминается удар в перекладину и еще несколько опасных ударов. А в разгар второго тайма у луганской команды было удаление игрока, так что последних минут двадцать александрийцы играли в большинстве. Однако "Заря" тактически хорошо сработала – она "закрылась", не позволив сопернику найти подходящий момент для изменения счета. И хотя для обеих команд очень необходима была победа, встреча завершилась ничьей. Считаю, что результат – по игре. Это, скорее, тот случай, когда можно сказать "Коса нашла на камень".

– Центральный поединок 19-го тура состоялся на "Арене Львов", где донецкий "Шахтер" принимал криворожский "Кривбасс" и победил 5:2. Оправдал ли этот матч надежды болельщиков?

- Думаю, что да. В игре были забиты семь мячей, долгое время была напряженная борьба. В ходе матча был эпизод, заставивший обратить на себя внимание. Имею ввиду второй гол "Шахтера". Он был забит после назначения штрафного, который донетчане очень быстро разыграли, чего криворожцы явно не ожидали. После этого и стали вестись разговоры о факторе честной игры – "фэйр-плей". Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после матча сказал, что его футболистам нужно играть по свистку, не поднимать в это время лежащего на газоне игрока команды-соперницы, а занимать свою позицию. Я с ним согласен. "Шахтер", как постоянный участник еврокубков, хорошо знает, что "фэйр-плей" и "респект" - это не более чем просто написанные УЕФА и ФИФА слова. К сожалению, такое понятие как честная игра – это просто красивый лозунг, не более того. Хотя в футболе, как и в спорте, должны быть моменты честной игры. Однако в современном футболе важен результат. "Шахтер" после быстрого розыгрыша того же штрафного забил хороший мяч и повел в счете. Кто знает, как развернулись бы события дальше, если бы не удаление криворожца Илича. Оно сказалось – и "Кривбасс" после этого, что называется, развалился. Горняки контролировали ситуацию, было много эмоций. Я убежден, что если бы не красная карточка хорватскому легионеру "Кривбасса", то все мы увидели бы больше содержательного и конструктивного футбола, было бы больше интриги. А так более техничные игроки "Шахтера" в классическом стиле довели матч до победы.

Фото: UA-Футбол, ЛНЗ, Шахтар Донецьк