Хрвое Илич: Странно, что второй гол Шахтера засчитали

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился мыслями о выездном матче 19 тура УПЛ против "Шахтера" (2:5).

- Нашей команде не удался старт матча, пропустили быстрый гол. Что произошло?

- Да, действительно, мы начали очень плохо. "Шахтер" владел инициативой, забил быстрый мяч. После этого мы вроде бы перехватили инициативу и создали неплохие моменты - сравняли счет. Но второй гол в наши ворота несколько сломал игру. Их игрок лежал на поле, мы подошли к нему, но соперник быстро разыграл мяч. Странно, что этот гол засчитали, честно говоря.

- Что касается эпизода с красной карточкой. Что же там было, по твоему мнению?

- Да, я понимаю, что ударил оппонента по ноге, но, считаю, что это желтая карточка. Я не играл намеренно и не играл настолько грубо, чтобы меня удалять. Понимаю, что подвел команду. При счете 2:1 у нас были шансы на камбэк и время, чтобы отыграться. Хочу извиниться перед командой, всеми нашими болельщиками. Надеюсь, меня поддержат.

- Такой вот результат не ударит по нашей команде психологически?

- Невозможно выигрывать каждый матч. Это футбол. Сегодня три очка взял "Шахтер", но уже в следующих матчах мы как всегда продолжим играть только на победу. Надеюсь, что данное поражение в этом только поможет и мы станем сильнее, - сказал Илич.