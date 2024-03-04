  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хрвое Илич: Странно, что второй гол Шахтера засчитали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хрвое Илич: Странно, что второй гол Шахтера засчитали

Премьер-лига

Игрок "Кривбасса" дал оценку скандальному эпизоду в матче с "горняками"

Хрвое Илич: Странно, что второй гол Шахтера засчитали

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился мыслями о выездном матче 19 тура УПЛ против "Шахтера" (2:5).

- Нашей команде не удался старт матча, пропустили быстрый гол. Что произошло?

- Да, действительно, мы начали очень плохо. "Шахтер" владел инициативой, забил быстрый мяч. После этого мы вроде бы перехватили инициативу и создали неплохие моменты - сравняли счет. Но второй гол в наши ворота несколько сломал игру. Их игрок лежал на поле, мы подошли к нему, но соперник быстро разыграл мяч. Странно, что этот гол засчитали, честно говоря.

Читайте такжеПонедельник - о втором голе Шахтера: Кривбасс пропустил из-за нехватки концентрации

- Что касается эпизода с красной карточкой. Что же там было, по твоему мнению?

- Да, я понимаю, что ударил оппонента по ноге, но, считаю, что это желтая карточка. Я не играл намеренно и не играл настолько грубо, чтобы меня удалять. Понимаю, что подвел команду. При счете 2:1 у нас были шансы на камбэк и время, чтобы отыграться. Хочу извиниться перед командой, всеми нашими болельщиками. Надеюсь, меня поддержат.

- Такой вот результат не ударит по нашей команде психологически?

- Невозможно выигрывать каждый матч. Это футбол. Сегодня три очка взял "Шахтер", но уже в следующих матчах мы как всегда продолжим играть только на победу. Надеюсь, что данное поражение в этом только поможет и мы станем сильнее, - сказал Илич.

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса
По теме
yellow-arrow
Авитаминоз, или Весеннее притупление. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Подписчиков в Instagram стало больше". Цуканов прокомментировал свой дебют за Шахтер
yellow-arrow
ФОТО. В Зарю вернулся бразильский форвард
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Хрвое Илич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2024 в 13:52
Справедливо.
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2024 в 13:52
Справедливо.
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости