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ФОТО. В Зарю вернулся бразильский форвард

Премьер-лига

Он покинул команду после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

ФОТО. В Зарю вернулся бразильский форвард

Фото: instagram.com/guilherme.smith_11

Новина українською

Бразильский нападающий Гильерме Смит вернулся в расположение "Зари". Такой вывод можно сделать судя по фото, которое луганчане опубликовали в сторис в Instagram.

После начала полномасштабной войны России против Украины Гильерме отправился в Португалию, где выступал на правах аренды за молодежную команду "Браги" U-23. Всего в составе этого клуба 20-летний бразилец провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, Смит стал игроком "Зари" летом 2021 года. За первую команды "черно-белых" отыграл всего лишь 1 игру, остальное время он играл за молодежку.

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ФОТО. В Зарю вернулся бразильский форвард - изображение 1
Фото: instagram.com/zoryaluhansk
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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