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ФОТО. В Зарю вернулся бразильский форвард
Он покинул команду после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: instagram.com/guilherme.smith_11
Бразильский нападающий Гильерме Смит вернулся в расположение "Зари". Такой вывод можно сделать судя по фото, которое луганчане опубликовали в сторис в Instagram.
После начала полномасштабной войны России против Украины Гильерме отправился в Португалию, где выступал на правах аренды за молодежную команду "Браги" U-23. Всего в составе этого клуба 20-летний бразилец провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Напомним, Смит стал игроком "Зари" летом 2021 года. За первую команды "черно-белых" отыграл всего лишь 1 игру, остальное время он играл за молодежку.
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