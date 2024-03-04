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Крыськив - об удалении Илича: У меня остались такие следы на ноге. Наших игроков удаляли и не за такое
Шахтер разгромил Кривбасс 5:2
shakhtar.com
Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал удаление игрока "Кривбасса" Хрвое Илича в
– Что можешь сказать об эпизоде с красной карточкой соперника? Дало ли какое-то преимущество вашей команде это удаление?
– Не знаю, я получил мяч, и мне наступили на ногу сзади – там остались такие следы. Удаляли наших игроков в начале чемпионата за даже не такие фолы, когда Артем Бондаренко страдал и другие были красные карточки, поэтому, считаю, если тогда давали, то это 100% также красная карточка.
– Легче было играть, когда "Кривбасс" остался в меньшинстве?
– Ну, конечно, что, когда у соперника на игрока меньше, немного легче.
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