Крыськив - об удалении Илича: У меня остались такие следы на ноге. Наших игроков удаляли и не за такое

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал удаление игрока "Кривбасса" Хрвое Илича в очном матче команд (5:2) в 19-м туре УПЛ.

– Что можешь сказать об эпизоде с красной карточкой соперника? Дало ли какое-то преимущество вашей команде это удаление?

– Не знаю, я получил мяч, и мне наступили на ногу сзади – там остались такие следы. Удаляли наших игроков в начале чемпионата за даже не такие фолы, когда Артем Бондаренко страдал и другие были красные карточки, поэтому, считаю, если тогда давали, то это 100% также красная карточка.

– Легче было играть, когда "Кривбасс" остался в меньшинстве?

– Ну, конечно, что, когда у соперника на игрока меньше, немного легче.