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Крыськив - об удалении Илича: У меня остались такие следы на ноге. Наших игроков удаляли и не за такое

Премьер-лига

Шахтер разгромил Кривбасс 5:2

Крыськив - об удалении Илича: У меня остались такие следы на ноге. Наших игроков удаляли и не за такое

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал удаление игрока "Кривбасса" Хрвое Илича в очном матче команд (5:2) в 19-м туре УПЛ.

– Что можешь сказать об эпизоде с красной карточкой соперника? Дало ли какое-то преимущество вашей команде это удаление?

– Не знаю, я получил мяч, и мне наступили на ногу сзади – там остались такие следы. Удаляли наших игроков в начале чемпионата за даже не такие фолы, когда Артем Бондаренко страдал и другие были красные карточки, поэтому, считаю, если тогда давали, то это 100% также красная карточка.

– Легче было играть, когда "Кривбасс" остался в меньшинстве?

– Ну, конечно, что, когда у соперника на игрока меньше, немного легче.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив Хрвое Илич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.03.2024 в 17:20
парень из балета? Не было там красной и близко
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
04.03.2024 в 17:20
парень из балета? Не было там красной и близко
Ответить
0
0

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