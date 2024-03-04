  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондарь: У нас есть ВАР, у нас есть очень квалифицированные арбитры, которые решили, что это удаление
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондарь: У нас есть ВАР, у нас есть очень квалифицированные арбитры, которые решили, что это удаление

Премьер-лига
Бондарь: У нас есть ВАР, у нас есть очень квалифицированные арбитры, которые решили, что это удаление

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Кривбассом" (5:2) в 19-м туре УПЛ, а также порассуждал о чемпионских перспективах "горняков" в текущем сезоне.

– Валерий, как думаете, отражает ли счет то, что происходило на поле?

– Если вы смотрели матч, то согласитесь, что счет должен был быть еще больше в нашу пользу. И очень плохо, что мы пропускаем в большинстве очень ненужный мяч. Конечно, "Шахтер" сегодня заслуживал победы и полностью превосходил соперника. Думаю, что способствовала этому и красная карточка. Но если она была, то она была. У нас есть VAR, у нас есть очень квалифицированные арбитры, которые решили, что это удаление.

Читайте также"Мы просто оказались более ловкими": Конопля прокомментировал скандальный гол в ворота Кривбасса

– Перед матчем вывеска "Шахтер" – Кривбасс" воспринималась, как встреча команд, которые могут разыграть между собой чемпионство. Такая значительная разница в счете – это следствие силы "Шахтера"?

– Мы очень сильно настраивались. В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат и хотим получить золото также в этом сезоне. Это наша основная задача. "Кривбасс" на данный момент был нашим главным конкурентом, который также борется за самые высокие места и также демонстрирует хороший футбол. Поэтому у "Шахтера" был такой настрой и поэтому мы хотели уверенно победить "Кривбасс".

– "Шахтер" очень быстро вышел вперед после того, как "Кривбасс" отыгрался. Такая мгновенная реакция обезопасила вас от потенциальных проблем?

– Когда ты уходишь на перерыв и ведешь в счете, это всегда мотивирует и облегчает задачу. Это значительное преимущество, это нам помогло. В то же время мы понимали, что во втором тайме надо еще больше прибавить. Мы это и сделали.

– Несмотря на сегодняшнюю победу, вся борьба еще впереди?

– У нас очень много соперников, слишком рано отдыхать. "Динамо" сейчас набрало очень хорошую форму. Как видите, они выигрывают в каждом матче. Будет очень интересно. Впереди еще много борьбы.

– После текущего тура в турнирной таблице лидирует СК "Днепр-1". От кого ждете наибольшего сопротивления в борьбе за медали?

– Всегда было интересно с "Динамо". Заметно, что они и сейчас в хорошей форме. Однако в нашем чемпионате все еще может измениться. Думаю, будет бороться за чемпионство и СК "Днепр-1", и "Кривбасс", и "Полесье".

– Однако "Динамо" для вас самый интересный оппонент?

– Самый интересный и самый ожесточенный.

По теме
yellow-arrow
Крыськив - об удалении Илича: У меня остались такие следы на ноге. Наших игроков удаляли и не за такое
yellow-arrow
Дубли Крыськива и Мякушко, юные защитники Миная и фактор Любеновича. Символическая сборная 19-го тура УПЛ
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости