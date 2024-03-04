Воспитанники клубов БеНиЛюкса. Полесье и Рух ведут работу над подписанием форвардов-легионеров

Журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о том, что " Полесье " и "Рух" продолжают вести зимнюю трансферную кампанию и могут подписать легионеров.

"И "Полесье" и "Рух" сейчас ищут нападающих. "Полесье" сейчас работает над подписанием форварда, который является воспитанником одной из элитных голландских академий и имеет опыт игры в МЛС.

"Рух" пересмотрел несколько профайлов игроков на нужную позицию и обратил внимание на форварда африканского происхождения одного из элитных бельгийских клубов.

Очень интересно, смогут ли они до 12 марта, когда в Украине закрывается трансферное окно, решить эти свои вопросы", - сказал Спиваковский.