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Воспитанники клубов БеНиЛюкса. Полесье и Рух ведут работу над подписанием форвардов-легионеров

Премьер-лига
Обновлено

Один - с опытом игры в МЛС, второй - из Бельгии

Воспитанники клубов БеНиЛюкса. Полесье и Рух ведут работу над подписанием форвардов-легионеров

fcrukh.com

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Журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о том, что "Полесье" и "Рух" продолжают вести зимнюю трансферную кампанию и могут подписать легионеров.

"И "Полесье" и "Рух" сейчас ищут нападающих. "Полесье" сейчас работает над подписанием форварда, который является воспитанником одной из элитных голландских академий и имеет опыт игры в МЛС.

"Рух" пересмотрел несколько профайлов игроков на нужную позицию и обратил внимание на форварда африканского происхождения одного из элитных бельгийских клубов.

Очень интересно, смогут ли они до 12 марта, когда в Украине закрывается трансферное окно, решить эти свои вопросы", - сказал Спиваковский.

Напомним, что на данный момент "Рух" и "Полесье" являются соседями в турнирной таблице. "Рух" на 6-м месте с 30 очками, у "Полесья" 5-я позиция и 33 балла.

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Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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04.03.2024 в 18:22
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Джим Слэйд (Харьков)
04.03.2024 в 18:22
Уровень селекционной службы - смотреть профайлы
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