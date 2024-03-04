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Воспитанники клубов БеНиЛюкса. Полесье и Рух ведут работу над подписанием форвардов-легионеров
Один - с опытом игры в МЛС, второй - из Бельгии
fcrukh.com
Журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о том, что "
"И "Полесье" и "Рух" сейчас ищут нападающих. "Полесье" сейчас работает над подписанием форварда, который является воспитанником одной из элитных голландских академий и имеет опыт игры в МЛС.
"Рух" пересмотрел несколько профайлов игроков на нужную позицию и обратил внимание на форварда африканского происхождения одного из элитных бельгийских клубов.
Очень интересно, смогут ли они до 12 марта, когда в Украине закрывается трансферное окно, решить эти свои вопросы", - сказал Спиваковский.
Напомним, что на данный момент "Рух" и "Полесье" являются соседями в турнирной таблице. "Рух" на 6-м месте с 30 очками, у "Полесья" 5-я позиция и 33 балла.
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