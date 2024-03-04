Мироши: Считаю, через несколько дней, недель или месяцев я стану топовым игроком Шахтера

Защитник " Шахтера " Новатус Мироши рассказал, как проходит его адаптация в донецкой команде.

Напомним, что "горняки" арендовали 21-летнего игрока сборной Танзании у бельгийского "Зюлте-Варегем". В текущем сезоне защитник сыграл всего 4 матча за "Шахтер",

"Футбольная жизнь такова, что порой ты переживаешь подъем, а иногда есть спад. Надо быть умным, иметь ясные мысли, ведь в футболе все может измениться через минуту. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра уже нет. Однако не следует расстраиваться, необходимо понять, где ты ошибся – вернуться к тому моменту и сконцентрироваться на тренировках, чтобы когда придет время играть, то чтобы ты был лучшим.

Мне нужно время, чтобы хорошо выступать в "Шахтере". Чтобы понять, как мы должны играть и чего требует тренер. Считаю, через несколько дней, недель или месяцев я стану топовым игроком "Шахтера", – сказал Мироши.