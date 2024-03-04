Львовский Рух открыл филиал клубной академии в Киеве

" Рух " открыл филиал клубной академии в Киеве, которая находится в селе Вита Почтовая на 9 км трассы Киев-Одесса.

Клуб начал набор детей в возрасте от 3 до 12 лет.

"Квалифицированные тренеры, невероятная локация, профессиональный инвентарь, участие во всеукраинских и международных турнирах, возможность попасть в академию "Рух", современные методики тренировок.

Все это вы получите, если присоединитесь к нам в столице Украины", — говорится в заявлении львовского клуба.