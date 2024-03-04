Премьер-лига
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Львовский Рух открыл филиал клубной академии в Киеве
Львовяне расширяют ареал обитания
fcrukh.com
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Клуб начал набор детей в возрасте от 3 до 12 лет.
"Квалифицированные тренеры, невероятная локация, профессиональный инвентарь, участие во всеукраинских и международных турнирах, возможность попасть в академию "Рух", современные методики тренировок.
Все это вы получите, если присоединитесь к нам в столице Украины", — говорится в заявлении львовского клуба.
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