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Большой клуб. Мироши рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Англию

Премьер-лига
Обновлено

Защитником интересовались в Чемпионшипе

Большой клуб. Мироши рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Англию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Новатус Мироши который играет за "горняков" на правах аренды из бельгийского "Зюлте-Варегем", рассказал, почему он выбрал Украину, а не Англию.

– Я знаю, что тобой интересовались еще два клуба из Англии. Почему в этой борьбе победил "Шахтер"?

– Как я уже говорил, это большой клуб. А в Англии был второй дивизион. В "Шахтере" можешь участвовать в таких турнирах, как Лига чемпионов. Уверен, все молодые футболисты мечтают о таком. Поэтому это сыграло большую роль в моем переходе в "Шахтер".

Относительно переезда в Англию: не было прямой договоренности, нужной коммуникации между клубом и агентом. Считаю это проблемой. С другой стороны, "Шахтер" проявлял серьезный интерес ко мне, поэтому я принял такое решение. Это большая команда, поэтому я здесь.

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Шахтер (Донецк) Новатус Мироши
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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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