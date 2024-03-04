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Большой клуб. Мироши рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Англию
Защитником интересовались в Чемпионшипе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник донецкого "
– Я знаю, что тобой интересовались еще два клуба из Англии. Почему в этой борьбе победил "Шахтер"?
– Как я уже говорил, это большой клуб. А в Англии был второй дивизион. В "Шахтере" можешь участвовать в таких турнирах, как Лига чемпионов. Уверен, все молодые футболисты мечтают о таком. Поэтому это сыграло большую роль в моем переходе в "Шахтер".
Относительно переезда в Англию: не было прямой договоренности, нужной коммуникации между клубом и агентом. Считаю это проблемой. С другой стороны, "Шахтер" проявлял серьезный интерес ко мне, поэтому я принял такое решение. Это большая команда, поэтому я здесь.
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