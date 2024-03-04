Большой клуб. Мироши рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Англию

Защитник донецкого " Шахтера " Новатус Мироши который играет за "горняков" на правах аренды из бельгийского "Зюлте-Варегем", рассказал, почему он выбрал Украину, а не Англию.

– Я знаю, что тобой интересовались еще два клуба из Англии. Почему в этой борьбе победил "Шахтер"?

– Как я уже говорил, это большой клуб. А в Англии был второй дивизион. В "Шахтере" можешь участвовать в таких турнирах, как Лига чемпионов. Уверен, все молодые футболисты мечтают о таком. Поэтому это сыграло большую роль в моем переходе в "Шахтер".

Относительно переезда в Англию: не было прямой договоренности, нужной коммуникации между клубом и агентом. Считаю это проблемой. С другой стороны, "Шахтер" проявлял серьезный интерес ко мне, поэтому я принял такое решение. Это большая команда, поэтому я здесь.