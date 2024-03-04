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Пушич: На Крыськиве несколько раз серьезно сфолили - правильно, что рефери показал красную карточку

Премьер-лига
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Наставник Шахтера - о матче с Кривбассом

Пушич: На Крыськиве несколько раз серьезно сфолили - правильно, что рефери показал красную карточку

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура УПЛ против "Кривбасса" (5:2).

"Ключевое – то, как мы играли. Нужна была реакция после прошлого матча. Горжусь своими игроками. С определенно момента были в большинстве, вели в счете – я считаю, что заслуженно. Мы отлично действовали, а пожаловаться могу на количество голов. Забили 5 мячей – неплохо, но могли больше. И пропустили, когда соперник был в меньшинстве.

Но я доволен, потому что мы играли против прямого конкурента. Еще хочется сказать о двух игроках. Траоре бьется, как лев, чтобы вернуться в состав после долгого отсутствия. Он забил, мы очень рады за него. За первую команду дебютировал Виктор Цуканов, нужно сделать комплимент нашей академии. Виктор снова показал свой талант.

Крыськив? Он показал хороший футбол. На нем несколько раз серьезно сфолили, правильно, что рефери показал красную карточку. Крыськив может сыграть на нескольких позициях", – сказал Пушич.

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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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