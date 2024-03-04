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Караваев: Все знают Шовковского, как очень умного человека, который может поговорить о ментальности или о психологии
А это для футболистов также очень важно
ФК Динамо
Защитник "
"И на тренировках, и в быту Шовковский может что-то подсказать, что-то рассказать. Он очень сильно нас настраивает в эмоциональном плане. Все знают его, как очень умного человека, который может с тобой поговорить о ментальности или о психологии.
Я считаю, что эмоциональное и психологическое состояние — это очень важно в карьере футболиста. Могут быть ошибки, но если ты будешь готов к любым вызовам, ты сможешь все сделать", - сказал Караваев.
Напомним, что "Динамо" под руководством Шовковского в УПЛ одержало 6 побед подряд и идет на 4-м месте в турнирной таблице.
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