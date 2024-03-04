Караваев: Все знают Шовковского, как очень умного человека, который может поговорить о ментальности или о психологии

Защитник " Динамо " Александр Караваев рассказал о работе под руководством Александра Шовковского, который принял команду после ухода Мирчи Луческу.

"И на тренировках, и в быту Шовковский может что-то подсказать, что-то рассказать. Он очень сильно нас настраивает в эмоциональном плане. Все знают его, как очень умного человека, который может с тобой поговорить о ментальности или о психологии.

Я считаю, что эмоциональное и психологическое состояние — это очень важно в карьере футболиста. Могут быть ошибки, но если ты будешь готов к любым вызовам, ты сможешь все сделать", - сказал Караваев.