Владимиру Бессонову – 66 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 5 марта, исполняется 66 лет бывшему игроку киевского "Динамо" Владимиру Бессонову.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру и как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.