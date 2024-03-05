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Владимиру Бессонову – 66 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Факты / Автор - неизвестен
Сегодня, 5 марта, исполняется 66 лет бывшему игроку киевского "Динамо" Владимиру Бессонову.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру и как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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Kondor (Веселе)
05.03.2024 в 11:15
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