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Владимиру Бессонову – 66 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Сколько дали правильных ответов?

Владимиру Бессонову – 66 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото: Факты / Автор - неизвестен

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 марта, исполняется 66 лет бывшему игроку киевского "Динамо" Владимиру Бессонову.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру и как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.03.2024 в 11:15
Поздравляю.Это ИГРОК ,которым можно и нужно восхищаться и уважать.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
05.03.2024 в 11:15
Поздравляю.Это ИГРОК ,которым можно и нужно восхищаться и уважать.
Ответить
0
0

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