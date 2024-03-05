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Полесье распрощалось с опытным игроком
Контракт был расторгнут по согласию сторон
Фото: ФК Полісся
"Полесье" прекратило сотрудничество с полузащитником Владиславом Огирей.
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
33-летний Огиря присоединился к "волкам" летом 2021 года. Всего он провел 44 матча за житомирский клуб и внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.
"Я хочу поблагодарить болельщиков за постоянную поддержку, за то, как они вдохновляли меня на игру. Каждый раз, выходя с капитанской повязкой на поле, я чувствовал, что я и ребята должны выложиться на все 100%, чтобы не подвести тех, кто всегда с командой.
Время в клубе был для меня действительно приятным и частичка Житомира навсегда останется со мной ", - сказал Огиря.
Ранее сообщалось, что Огиря перейдет на тренерскую работу в "Полесье".
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