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Полесье распрощалось с опытным игроком

Премьер-лига

Контракт был расторгнут по согласию сторон

Полесье распрощалось с опытным игроком

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" прекратило сотрудничество с полузащитником Владиславом Огирей.

Стороны расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний Огиря присоединился к "волкам" летом 2021 года. Всего он провел 44 матча за житомирский клуб и внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.

"Я хочу поблагодарить болельщиков за постоянную поддержку, за то, как они вдохновляли меня на игру. Каждый раз, выходя с капитанской повязкой на поле, я чувствовал, что я и ребята должны выложиться на все 100%, чтобы не подвести тех, кто всегда с командой.

Время в клубе был для меня действительно приятным и частичка Житомира навсегда останется со мной ", - сказал Огиря.

Ранее сообщалось, что Огиря перейдет на тренерскую работу в "Полесье".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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