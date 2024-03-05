Бандейра: Кривбасс действовал по принципу фейр-плей, Шахтер этого не сделал

Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра прокомментировал выездной матч 19 тура УПЛ против "Шахтера" (2:5).

- Рафаэль, в чем видишь основные причины неудачи?

- По моему мнению, соперник нас переиграл, мы допустили много ошибок. Нам не удалось показать ту игру, которую мы хотели. Но уже в следующем матче, который сыграем дома, настраиваемся исключительно на победу. Хотим порадовать наших болельщиков.

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- Второй гол "Шахтера"... Что там произошло, почему не разобрались?

- Их игрок лежал на газоне, несколько наших игроков подошли к нему. Но "Шахтер" воспользовался паузой. Быстро разыграл стандарт. Мы же действовали по принципу фейр-плей. "Шахтер", к сожалению, этого не сделал. Эту игру надо как можно быстрее разыграть и уже думать о поединке против "Оболони".

- Какие слова ты бы сказал болельщикам, ведь "Кривбасс" поддерживали не только в Украине, но и за пределами нашего государства?

- Да, мы чувствовали поддержку. Также за нас болели на стадионе во Львове, фаны скандировали "Кривбасс" Кривой Рог. Это вдохновляет, спасибо за поддержку. Приглашаю наших болельщиков на первый домашний матч против "Оболони", - сказал Бандейра.