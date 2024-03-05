  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бандейра: Кривбасс действовал по принципу фейр-плей, Шахтер этого не сделал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бандейра: Кривбасс действовал по принципу фейр-плей, Шахтер этого не сделал

Премьер-лига

Защитник "красно-белых" прокомментировал скандальный гол "горняков"

Бандейра: Кривбасс действовал по принципу фейр-плей, Шахтер этого не сделал

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра прокомментировал выездной матч 19 тура УПЛ против "Шахтера" (2:5).

- Рафаэль, в чем видишь основные причины неудачи?

- По моему мнению, соперник нас переиграл, мы допустили много ошибок. Нам не удалось показать ту игру, которую мы хотели. Но уже в следующем матче, который сыграем дома, настраиваемся исключительно на победу. Хотим порадовать наших болельщиков.

Читайте такжеЦыганык: У украинских клубов по отношению к Шахтеру возник стокгольмский синдром

- Второй гол "Шахтера"... Что там произошло, почему не разобрались?

- Их игрок лежал на газоне, несколько наших игроков подошли к нему. Но "Шахтер" воспользовался паузой. Быстро разыграл стандарт. Мы же действовали по принципу фейр-плей. "Шахтер", к сожалению, этого не сделал. Эту игру надо как можно быстрее разыграть и уже думать о поединке против "Оболони".

- Какие слова ты бы сказал болельщикам, ведь "Кривбасс" поддерживали не только в Украине, но и за пределами нашего государства?

- Да, мы чувствовали поддержку. Также за нас болели на стадионе во Львове, фаны скандировали "Кривбасс" Кривой Рог. Это вдохновляет, спасибо за поддержку. Приглашаю наших болельщиков на первый домашний матч против "Оболони", - сказал Бандейра.

Читайте такжеКрыськив - об удалении Илича: У меня остались такие следы на ноге. Наших игроков удаляли и не за такое
По теме
yellow-arrow
Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?
yellow-arrow
Ярмоленко готовится к матчу против Вереса - Источник
yellow-arrow
Полесье распрощалось с опытным игроком
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.03.2024 в 14:50
конечно, подошли: нужно ж время потянуть (fair-play, гы) + не дать быстро разыграть штрафной, но что-то пошло не так...
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.03.2024 в 14:50
конечно, подошли: нужно ж время потянуть (fair-play, гы) + не дать быстро разыграть штрафной, но что-то пошло не так...
Ответить
2
0
tolina-ystas (Краматорск)
05.03.2024 в 14:30
Этот гол принес Кривбассу больше пользы чем вреда.Всё равно проиграли бы а вот опыт полученный никуда не пропадёт.В своё время Барселона забила Шахтёру точно так,память осталась и используется.Меньше должно быть эмоций а больше знаний правил.
Ответить
1
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.03.2024 в 14:02
.
Ответить
0
3
tekutiev
05.03.2024 в 14:11
каким боком твоё .....динамо к игре шахтёра и кривбасса???
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости