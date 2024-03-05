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Форвард Шахтера все же продолжит карьеру за рубежом

Премьер-лига
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Игрок проходит медосмотр в польском клубе

Форвард Шахтера все же продолжит карьеру за рубежом

shakhtar.com

Новина українською

Украинский нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник продолжит карьеру в Польше.

21-летний украинец проходит медицинское обследование в польской "Лехии". Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале. Пока неизвестно, будет ли это аренда либо полноценный трансфер.

Сам Богдан заявлял о желании перейти в "Лехию".

В текущем сезоне Вьюник провел за "горняков" 6 матчей (167 минут), в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с донецким клубом заканчивается 30 июня 2025 года.

После 22-х туров "Лехия" занимает 2-е место в Первой лиге Польши, набрав 41 балл. Также стоит отметить, что в этой команде уже выступают трое украинцев: Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Сарнавский.

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Шахтер (Донецк) Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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