Форвард Шахтера все же продолжит карьеру за рубежом

Украинский нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник продолжит карьеру в Польше.

21-летний украинец проходит медицинское обследование в польской "Лехии". Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале. Пока неизвестно, будет ли это аренда либо полноценный трансфер.

Сам Богдан заявлял о желании перейти в "Лехию".

В текущем сезоне Вьюник провел за "горняков" 6 матчей (167 минут), в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с донецким клубом заканчивается 30 июня 2025 года.

После 22-х туров "Лехия" занимает 2-е место в Первой лиге Польши, набрав 41 балл. Также стоит отметить, что в этой команде уже выступают трое украинцев: Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Сарнавский.