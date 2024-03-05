  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Олейник: В Украине привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Олейник: В Украине привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик

Премьер-лига

Ветеран ЛНЗ рассказал, как он поддерживает себя в форме

Денис Олейник: В Украине привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик

скриншот

Новина українською

36-летний хавбек ЛНЗ Денис Олейник рассказал, как он в своем возрасте держит себя в спортивной форме.

– В Финляндии вы пробегали 13 километров за матч. Как с физической выносливостью сейчас?

– Чувствую себя супер. В последнем матче, сыгравшем в стартовом составе все 90 минут (против "Зари" в прошлом сезоне), пробежал около 12,3 километра. У нас, в Украине, привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик. Я так не считаю. Надо оценивать, в каких футболистах кондициях, как он двигается. Словом, смотреть не в паспорт, а на футбольное поле.

В Украине не играют 100 футболистов, которым за 30. Их действительно не так много. Большую роль играет правильное обновление, физиология, генетика.

Читайте такжеДенис Олейник: Думаю, Алиев и Милевский помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу

– Кто из ваших друзей-ровесников держит себя в такой хорошей форме, как вы?

– Трудно сказать. Все, кто 1987-88 годов рождения, уже заканчивали. Разве что Александр Рыбка из Оболони еще остается. Вадим Милько из "Колоса" – еще старше, я с ним пересекался в "Динамо-2". На три года младше меня Сергей Рыбалка. Говорю ему: "Давай, Серенький, еще 3-4 года должен играть". Есть Женя Селин, младший на год…

Как я уже говорил – все зависит от генетики и физиологии. Мой папа был футболистом, играл до 37-38 лет. Поэтому имею к этому склонность. Чувствую себя прекрасно, у меня нет лишнего веса. Весу столько же, как тогда, когда переходил в "Металлист". Плюс – правильное отношение к обновлению и всему прочему. И тогда спокойно можно играть.

По теме
yellow-arrow
Сергей Ковалец: Шевченко декларировал прозрачность в арбитраже - хочется, чтобы рефери комментировали свои решения
yellow-arrow
Директор Днепра-1: Мы не смогли выкупить контракт Кравца за 400 тысяч евро, который принадлежит Смалийчуку
yellow-arrow
Мироши: Уже через несколько месяцев буду пытаться общаться на украинском языке
Денис Олейник ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
05.03.2024 в 20:57
В Україні звикли, що в19, занадто молодий, а 24 - перспективний
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
05.03.2024 в 20:57
В Україні звикли, що в19, занадто молодий, а 24 - перспективний
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости