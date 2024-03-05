Денис Олейник: В Украине привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик

36-летний хавбек ЛНЗ Денис Олейник рассказал, как он в своем возрасте держит себя в спортивной форме.

– В Финляндии вы пробегали 13 километров за матч. Как с физической выносливостью сейчас?

– Чувствую себя супер. В последнем матче, сыгравшем в стартовом составе все 90 минут (против "Зари" в прошлом сезоне), пробежал около 12,3 километра. У нас, в Украине, привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик. Я так не считаю. Надо оценивать, в каких футболистах кондициях, как он двигается. Словом, смотреть не в паспорт, а на футбольное поле.

В Украине не играют 100 футболистов, которым за 30. Их действительно не так много. Большую роль играет правильное обновление, физиология, генетика.

– Кто из ваших друзей-ровесников держит себя в такой хорошей форме, как вы?

– Трудно сказать. Все, кто 1987-88 годов рождения, уже заканчивали. Разве что Александр Рыбка из Оболони еще остается. Вадим Милько из "Колоса" – еще старше, я с ним пересекался в "Динамо-2". На три года младше меня Сергей Рыбалка. Говорю ему: "Давай, Серенький, еще 3-4 года должен играть". Есть Женя Селин, младший на год…

Как я уже говорил – все зависит от генетики и физиологии. Мой папа был футболистом, играл до 37-38 лет. Поэтому имею к этому склонность. Чувствую себя прекрасно, у меня нет лишнего веса. Весу столько же, как тогда, когда переходил в "Металлист". Плюс – правильное отношение к обновлению и всему прочему. И тогда спокойно можно играть.