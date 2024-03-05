Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Олейник: В Украине привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик
Ветеран ЛНЗ рассказал, как он поддерживает себя в форме
скриншот
36-летний хавбек
– В Финляндии вы пробегали 13 километров за матч. Как с физической выносливостью сейчас?
– Чувствую себя супер. В последнем матче, сыгравшем в стартовом составе все 90 минут (против "Зари" в прошлом сезоне), пробежал около 12,3 километра. У нас, в Украине, привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик. Я так не считаю. Надо оценивать, в каких футболистах кондициях, как он двигается. Словом, смотреть не в паспорт, а на футбольное поле.
В Украине не играют 100 футболистов, которым за 30. Их действительно не так много. Большую роль играет правильное обновление, физиология, генетика.
– Кто из ваших друзей-ровесников держит себя в такой хорошей форме, как вы?
– Трудно сказать. Все, кто 1987-88 годов рождения, уже заканчивали. Разве что Александр Рыбка из Оболони еще остается. Вадим Милько из "Колоса" – еще старше, я с ним пересекался в "Динамо-2". На три года младше меня Сергей Рыбалка. Говорю ему: "Давай, Серенький, еще 3-4 года должен играть". Есть Женя Селин, младший на год…
Как я уже говорил – все зависит от генетики и физиологии. Мой папа был футболистом, играл до 37-38 лет. Поэтому имею к этому склонность. Чувствую себя прекрасно, у меня нет лишнего веса. Весу столько же, как тогда, когда переходил в "Металлист". Плюс – правильное отношение к обновлению и всему прочему. И тогда спокойно можно играть.
Популярное сейчас
- Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины
- Байер назвал сумму компенсации за уход Хаби Алонсо
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Комментарии 1