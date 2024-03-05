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Мироши: Уже через несколько месяцев буду пытаться общаться на украинском языке

Премьер-лига
Обновлено

С английским языком в Украине не важно

Мироши: Уже через несколько месяцев буду пытаться общаться на украинском языке

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Новатус Мироши который играет за "горняков" на правах аренды из бельгийского "Зюлте-Варегем", рассказал о своей адаптации в донецком клубе.

- Сейчас у тебя не так много официальных матчей в "Шахтере". Как ты думаешь, чего тебе не хватает? Каких футбольных качеств?

- Мне кажется, на данный момент дело не в качестве, потому что я уже участвовал в большом турнире в большой стране. Надо адаптироваться к новому чемпионату, новым вызовам. Это очень важно. Также следует наладить хорошую коммуникацию. В Украине с этим тяжело, ведь много людей не владеют английским.

Для меня это одна из сложностей, однако я считаю, что смогу адаптироваться за несколько месяцев и сделаю для этого все возможное.

- Я слышала от футболистов и работников клуба, что ты уже учишь украинский. И даже слышали от тебя некоторые украинские слова.

- Не то, чтобы выучил, но понимаю, что говорят люди. Они удивляются, когда я реагирую соответственно. Все радуются за меня, что я понимаю просьбы и установки. Пытаюсь учиться так быстро, как могу, ведь очень важно общаться со всеми.

Буду делать все возможное, и уже через несколько месяцев буду пытаться общаться на украинском.

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Шахтер (Донецк) Новатус Мироши
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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
05.03.2024 в 21:55
Ну і нащо йому в Зюльте Варагемі знання української
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
05.03.2024 в 21:55
Ну і нащо йому в Зюльте Варагемі знання української
Ответить
1
0

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