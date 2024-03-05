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Мироши: Уже через несколько месяцев буду пытаться общаться на украинском языке
С английским языком в Украине не важно
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "
- Сейчас у тебя не так много официальных матчей в "Шахтере". Как ты думаешь, чего тебе не хватает? Каких футбольных качеств?
- Мне кажется, на данный момент дело не в качестве, потому что я уже участвовал в большом турнире в большой стране. Надо адаптироваться к новому чемпионату, новым вызовам. Это очень важно. Также следует наладить хорошую коммуникацию. В Украине с этим тяжело, ведь много людей не владеют английским.
Для меня это одна из сложностей, однако я считаю, что смогу адаптироваться за несколько месяцев и сделаю для этого все возможное.
- Я слышала от футболистов и работников клуба, что ты уже учишь украинский. И даже слышали от тебя некоторые украинские слова.
- Не то, чтобы выучил, но понимаю, что говорят люди. Они удивляются, когда я реагирую соответственно. Все радуются за меня, что я понимаю просьбы и установки. Пытаюсь учиться так быстро, как могу, ведь очень важно общаться со всеми.
Буду делать все возможное, и уже через несколько месяцев буду пытаться общаться на украинском.
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