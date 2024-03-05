Пушич и Крыськив - лучшие тренер и игрок 19-го тура УПЛ

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звание лучших игрока и тренар 19-го тура чемпионата.

Всего на каждое звание было по 4 претендента.

В итоге, болельщики проголосовали за представителей "Шахтера" – полузащитника Дмитрия Крыськива и главного тренера Марино Пушича.

Крыськив набрал 49% голосов в Instagram и 51% в Google Form.

Тренер "горняков" Пушич удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form, что в итоге принесло ему победу.