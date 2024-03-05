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Пушич и Крыськив - лучшие тренер и игрок 19-го тура УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования болельщиков
upl.ua
Всего на каждое звание было по 4 претендента.
В итоге, болельщики проголосовали за представителей "Шахтера" – полузащитника Дмитрия Крыськива и главного тренера Марино Пушича.
Крыськив набрал 49% голосов в Instagram и 51% в Google Form.
Тренер "горняков" Пушич удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form, что в итоге принесло ему победу.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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tekutiev
05.03.2024 в 20:12
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