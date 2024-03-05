  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич и Крыськив - лучшие тренер и игрок 19-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич и Крыськив - лучшие тренер и игрок 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков

Пушич и Крыськив - лучшие тренер и игрок 19-го тура УПЛ

upl.ua

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звание лучших игрока и тренар 19-го тура чемпионата.

Всего на каждое звание было по 4 претендента.

В итоге, болельщики проголосовали за представителей "Шахтера" – полузащитника Дмитрия Крыськива и главного тренера Марино Пушича.

Крыськив набрал 49% голосов в Instagram и 51% в Google Form.

Тренер "горняков" Пушич удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form, что в итоге принесло ему победу.

По теме
yellow-arrow
Полесье в шаге от подписания Кравца
yellow-arrow
Сабо: Шовковский был очень дисциплинированным футболистом. Была голова на плечах, никогда не пил
yellow-arrow
Динамо продлило контракт с Шепелевым
Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev
05.03.2024 в 20:12
сейчас начнётся.вой будет до небес
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
tekutiev
05.03.2024 в 20:12
сейчас начнётся.вой будет до небес
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
05.03.2024 в 20:00
Крыськив - игрок тура? Пожалейте пятые точки всяких жаж и київських харків'ян
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости