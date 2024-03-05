Сергей Ковалец: Шевченко декларировал прозрачность в арбитраже - хочется, чтобы рефери комментировали свои решения

Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался относительно судейства в двух первых весенних турах УПЛ .

– Первый из матчей, в котором не обошлось без погрешности рефери, был "Минай" – "Металлист 1925". Уже на 4-й минуте харьковчанин Червак прямой ногой на глазах у арбитра врезался в игрока закарпатской команды, однако получил лишь желтую карточку. Возникает сразу же вопрос к видеоассистенту рефери, который должен был дать сигнал главному арбитру Роману Блавацкому.

А в матче "Александрия" – "Заря" тоже был опасный момент в единоборстве луганчанина Батагова и александрийца Михайленко. Но в этом эпизоде арбитр Алексей Деревинский даже не зафиксировал фол, хотя из-за чрезмерной грубости могла бы быть красная карточка.

Вот мы много говорим о том, что пришел Андрей Шевченко и сразу же задекларировал прозрачность в УАФ и в частности в арбитраже. Детектор лжи – это все понятно. Важно другое: чтобы арбитры объясняли ситуацию и чем они руководствовались, принимая то или иное решение. Скажем, рефери ФИФА Николай Балакин, который судит еврокубковые матчи, мог бы прокомментировать свои действия в воскресном поединке "Шахтер" – "Кривбасс".

В нем была ситуация, когда после нарушения правил игроком криворожской команды Дибанго дончанин Зубков оказался на газоне. И пока футболисты "Кривбасса" наблюдали, как камерунец извинялся, пытаясь его поднять, горняки быстренько разыграли мяч и Крыськив поразил ворота. Кстати, так же, не дождавшись свистка судьи, донецкая команда забила в матче первого круга в Ровно в ворота "Вереса". Хотелось бы, чтобы упомянутый момент в поединке "Шахтер" – "Кривбасс" получил компетентную оценку.

Если бы судьи наравне с тренерами и футболистами могли так же отвечать на вопросы журналистов о том или ином эпизоде, они бы объяснили это в соответствии с правилами ФИФА и растолковали бы, что они предусматривают. И сделай это Блавацкий, Деревинский и Балакин или любой из их коллег в подобной ситуации – и тогда не было бы никаких противоречивых моментов, возмущения или злобы, которые есть на арбитра.

– А что скажете о работе системы ВАР, которая была введена в Украине четыре года назад?

– В целом она себя оправдывает, хотя есть также вопросы и к видеоассистентам арбитра, которые работают на матчах с этой системой. Достаточно примеров, когда они почему-то не делают подсказок главным рефери. Вспомните матч первого круга нынешнего чемпионата "Шахтер" – "Верес", который судила Екатерина Монзуль на "Арене Львов". Мяч в пределах штрафной площадки попал игроку ровенской команды в "пятую точку" и она назначила пенальти, считая, что была игра рукой. А вот почему Виталий Романов, который работал на ВАР, не просигнализировал коллеге о том, что там не было нарушения?

Все это – честность и прозрачность, и одновременно ответственность. Не подумайте, что я своим комментарием лишний раз обвиняю арбитров. Дело в другом. Я хорошо понимаю, что все мы люди, и у каждого может случиться ошибка. Но повторюсь: рефери должен прокомментировать ту или иную ситуацию, которая повлияла на результат.