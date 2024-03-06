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Огиря: Пока просто сижу дома и отдыхаю
Желание поиграть у опытного хавбека еще есть, но вариантов пока никаких
instagram.com/fcpolissya
Уже бывший хавбек "Полесья" Владислав Огиря рассказал о
– Владислав, как так случилось, что уже после зимних сборов вас поблагодарили и попросили на выход из "Полесья"?
– Так сложилось... Тяжело сейчас говорить об этой ситуации. Сели, поговорили с Юрием Калитвинцевым и с президентом Геннадием Буткевичем, пожали друг другу руки и разошлись. Надо мне еще немножко поиграть. Рано еще мне завершать. Чувствую, что, как говорится, порох у меня еще есть.
– Но ведь сообщалось, что вы станете тренером, да еще и играющим?
– Решение расторгнуть контракт было обоюдным. По согласию сторон. Никаких обид на руководство "Полесья" или тренера у меня нет.
– То есть, дело в том, что вы присели на скамейку запасных. Не выдержали конкуренцию в коллективе?
– Я бы так не сказал. Конкуренция должна быть. Это хорошо, когда она есть. Нет времени, чтобы расслабляться, держишь себя в тонусе, боишься потерять место в составе.
– Опыта вам не занимать. Уже есть какие-то варианты продолжения карьеры и будете ли рассматривать предложения от команд из Первой или Второй лиг?
– Смотря какими эти предложения будут. Пока, я вам правду скажу, – просто сижу дома и отдыхаю. Однако, повторюсь, желание играть еще есть, но один нюанс – вариантов пока никаких. Надо подождать, надеюсь, еще поиграю.
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