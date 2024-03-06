Полесье за 1.2 млн долларов согласовало трансфер форварда из Венесуэлы

" Полесье " согласовало трансфер 22-летнего венесуэльского форварда Луифера Фернандеса из клуба "Пуэрто-Кавельо", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер уже согласован, житомирский клуб заплатил за игрока 1.2 млн долларов. Футболисту лишь осталось подписать личный контракт с украинским клубом.

Фернандес – воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году.

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В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также он заигран за олимпийскую (U-23) сборную Венесуэлы.