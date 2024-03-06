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Полесье за 1.2 млн долларов согласовало трансфер форварда из Венесуэлы
Осталось только подписать контракт
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По данным источника, трансфер уже согласован, житомирский клуб заплатил за игрока 1.2 млн долларов. Футболисту лишь осталось подписать личный контракт с украинским клубом.
Фернандес – воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году.
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В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Также он заигран за олимпийскую (U-23) сборную Венесуэлы.
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