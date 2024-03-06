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Заря – Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Зоря - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря – Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Уже завтра двумя матчами стартует двадцатый тур Премьер-лиги. В одном из них будут встречаться команды, которые в официальных играх 2024 еще не проигрывали. Для Желько Любеновича противостояние с "Зарей" будет принципиальным, ведь в качестве игрока он за луганский коллектив сыграл семь сезонов, а затем еще работал в селекционном отделе и тренерском штабе юношеской команды.

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Поединок "Заря" - "Минай" состоится в четверг, 7 марта на "Арене Левый берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "Униан".

Прямая трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHub.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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