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Полесье усилилось бывшим скаутом Шахтера
Соглашение подписано
Фото: ФК Полісся
"Полесье" на своем официальном сайте сообщил о назначении на должность шеф-скаута клуба Андрея Волкова.
В круг его обязанностей входит: создание отдела скаутинга, набор сотрудников, их обучение, формирование качественного состава главной команды клуба путем скаутинга и анализа действующих игроков "Полесья", системное повышение рыночной стоимости футболистов команды.
Ранее в течение 1,5 лет опытный специалист занимал должность скаута в донецком "Шахтере".
Напомним, на данный момент "Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 балла.
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