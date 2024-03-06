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Полесье усилилось бывшим скаутом Шахтера

Премьер-лига

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Полесье усилилось бывшим скаутом Шахтера

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" на своем официальном сайте сообщил о назначении на должность шеф-скаута клуба Андрея Волкова.

В круг его обязанностей входит: создание отдела скаутинга, набор сотрудников, их обучение, формирование качественного состава главной команды клуба путем скаутинга и анализа действующих игроков "Полесья", системное повышение рыночной стоимости футболистов команды.

Ранее в течение 1,5 лет опытный специалист занимал должность скаута в донецком "Шахтере".

Напомним, на данный момент "Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 балла.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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