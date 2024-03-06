  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский форвард официально покинул Полесье - его ждут в Карпатах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский форвард официально покинул Полесье - его ждут в Карпатах

Премьер-лига

Житомиряне отказались продлевать аренду игрока

Бразильский форвард официально покинул Полесье - его ждут в Карпатах

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" досрочно прекратило арендное соглашение с "Крузейро" о сотрудничестве с нападающим Ариэльсоном Сампайо. Об этом говорится на официальном сайте житомирского клуба.

19-летний игрок присоединился к "волкам" летом 2023 года. За это время он принял участие в 16 поединках, отметился одним голом и двумя ассистами.

Ранее СМИ писали, что Ариэльсон продолжит карьеру во львовских "Карпатах". На игрока также претендовал "Днепр-1".

По теме
yellow-arrow
Хавбек Шахтера отказался от перехода во Фламенго
yellow-arrow
Матч Вереса с Динамо обслужит Панчишин: судейские назначения на 20-й тур УПЛ
yellow-arrow
Президент УПЛ рассказал о переговорах с MEGOGO по трансляциям матчей
Полесье (Житомир) Ариэльсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости