Бразильский форвард официально покинул Полесье - его ждут в Карпатах

"Полесье" досрочно прекратило арендное соглашение с "Крузейро" о сотрудничестве с нападающим Ариэльсоном Сампайо. Об этом говорится на официальном сайте житомирского клуба.

19-летний игрок присоединился к "волкам" летом 2023 года. За это время он принял участие в 16 поединках, отметился одним голом и двумя ассистами.

Ранее СМИ писали, что Ариэльсон продолжит карьеру во львовских "Карпатах". На игрока также претендовал "Днепр-1".