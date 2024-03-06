Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразильский форвард официально покинул Полесье - его ждут в Карпатах
Житомиряне отказались продлевать аренду игрока
Фото: ФК Полісся
"Полесье" досрочно прекратило арендное соглашение с "Крузейро" о сотрудничестве с нападающим Ариэльсоном Сампайо. Об этом говорится на официальном сайте житомирского клуба.
19-летний игрок присоединился к "волкам" летом 2023 года. За это время он принял участие в 16 поединках, отметился одним голом и двумя ассистами.
Ранее СМИ писали, что Ариэльсон продолжит карьеру во львовских "Карпатах". На игрока также претендовал "Днепр-1".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн