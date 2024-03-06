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Комитет арбитров разобрал спорные судейские решения 18-го и 19-го туров УПЛ

Премьер-лига
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В УПЛ все также много обсуждаемых спорных решений

Комитет арбитров разобрал спорные судейские решения 18-го и 19-го туров УПЛ

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Комитет арбитров УАФ пояснил решения арбитров в некоторых спорных эпизодах матчей 18-го и 19-го туров УПЛ.

18 тур

ЛНЗ - "Кривбасс". Арбитр - Анастасия Романюк. ВАР – Александр Омельченко.

41 мин.

Пояснение: после подачи углового удара защитник ЛНЗ играет рукой в мяч. Арбитру почти невозможно увидеть эту игру рукой и поэтому вмешательство ВАР правильно. 11-метровый удар назначен верно.

51 мин.

Пояснение: арбитр, имея хорошую позицию, не фиксирует явный безрассудный фол со стороны игрока №10 команды ЛНЗ. Нарушитель должен был получить предупреждение.

Напоминаем арбитрам, что находясь в такой хорошей позиции, они должны принимать правильные решения на поле и что защита безопасности игроков остается одной из их главных обязанностей!

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"Днепр-1" - "Минай". Арбитр – Александр Каленов. ВАР – Дмитрий Бондаренко.

47 мин.

Пояснение: рука защитника "Миная" сначала двигается к мячу и пытается ее убрать уже после контакта с мячом. Арбитру почти невозможно увидеть эту игру рукой и поэтому вмешательство ВАР правильно. 11-метровый удар назначен верно.

"Заря" - "Ворскла". Арбитр – Александр Шандор. ВАР – Дмитрий Панчишин.

65 мин.

Пояснение: игрок №27 "Ворсклы" шипами своей бутсы совершает сзади сильный нечестный контакт с ногой соперника, что явно угрожает безопасности оппонента. Арбитр не определяет серьезность возбуждения. ВАР правильно рекомендует ПНП (просмотр на поле), после чего арбитр правильно удаляет нарушителя за грубый фол. Напоминаем, что когда арбитры находятся в хорошей позиции, они должны принимать правильные решения прямо на поле.

19 тур

"Минай" - "Металлист 1925". Арбитр - Роман Блавацкий. ВАР - Анастасия Романюк.

5 мин.

Пояснение: игрок №20 "Металлиста 1925" прямой ногой осуществляет сильный нечестный контакт с соперником, явно угрожающий безопасности оппонента. Арбитр не в состоянии определить серьезность возбуждения и только предупреждает нарушителя. Нарушителю должна была быть показана красная карточка. К сожалению, ВАР не вмешивается и не рекомендует ПНП (просмотр на поле).

59 мин.

Пояснение: удаление игрока №10 "Металлиста 1925" за неправомерные действия руками (вторая желтая карточка) является правильным решением арбитра.

"Александрия" – "Заря". Арбитр – Алексей Деревинский.

55 мин.

Объяснение: арбитр, имея хорошую позицию, не фиксирует явный безрассудный фол со стороны №44 "Зари". Нарушитель должен был получить предупреждение.

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Напоминаем арбитрам, что находясь в такой хорошей позиции, они должны принимать правильные решения на поле и что защита безопасности игроков остается одной из их главных обязанностей!

Желтая карточка за недисциплинированное поведение представителю "Александрии" показана правильно — такое поведение официального лица команды недопустимо.

72 мин.

Объяснение: удаление игрока №55 "Зари" за неправомерные действия руками/локтями (вторая желтая карточка) является правильным решением арбитра.

"Полесье" - "ЛНЗ". Арбитр – Александр Омельченко.

90+1 мин.

Пояснение: желтая карточка за недисциплинированное поведение представителю "ЛНЗ" показана правильно — такое поведение официального лица команды недопустимо.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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