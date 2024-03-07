Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото: УПЛ
ЛНЗ в прошлом туре удивил общественность, а соперника шокировал. Черкасчанам удалось вырвать победу на поле "Полесья", воспользовавшись ошибкой опытного голкипера житомирян.
Та победа стала сатисфакцией за болезненное поражение в первом весеннем туре от "Кривбасса" (0:3). А вот "Металлист 1925" облегчения после неудачи в поединке с "Динамо" не получил – поражение от "Миная". Как команда Виктора Скрипника выдержит это давление, не погрузится ли в кризис еще больше?
Ответы на некоторые из вопросов можно будет получить по итогу матча 20-го тура, который состоится в пятницу, восьмого марта. "Металлист 1925" сыграет против ЛНЗ.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 15:30. Смотреть можно на новосозданном канале УПЛ-ТВ, который доступен у большинства провайдеров Украины и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV и т.д.).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
- ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде
- Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
- Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО