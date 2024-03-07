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Металлист 1925 - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Металлист 1925 - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Металлист 1925 - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

ЛНЗ в прошлом туре удивил общественность, а соперника шокировал. Черкасчанам удалось вырвать победу на поле "Полесья", воспользовавшись ошибкой опытного голкипера житомирян.

Та победа стала сатисфакцией за болезненное поражение в первом весеннем туре от "Кривбасса" (0:3). А вот "Металлист 1925" облегчения после неудачи в поединке с "Динамо" не получил – поражение от "Миная". Как команда Виктора Скрипника выдержит это давление, не погрузится ли в кризис еще больше?

Ответы на некоторые из вопросов можно будет получить по итогу матча 20-го тура, который состоится в пятницу, восьмого марта. "Металлист 1925" сыграет против ЛНЗ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 15:30. Смотреть можно на новосозданном канале УПЛ-ТВ, который доступен у большинства провайдеров Украины и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV и т.д.).

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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