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Заря – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря
На стадионе "Левый Берег" сыграют матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская "Заря" и закарпатский "Минай". Желько Любенович в качестве тренера будет противостоять команде, в которой он играл с 2012 по 2018 годы, а затем работал в тренерском штабе U19.
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Игра 20-го тура УПЛ состоится в четверг, 7 марта, в 15.30. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.
"Заря" -"Минай"
VBET Лига. 18-й тур
7 марта, Киевская обл, "Арена Левый Берег", 15:30.
Видеотрансляция: Униан
Youtube-трансляция: FootballHub
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