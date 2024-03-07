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Заря – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

На стадионе "Левый Берег" сыграют матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская "Заря" и закарпатский "Минай". Желько Любенович в качестве тренера будет противостоять команде, в которой он играл с 2012 по 2018 годы, а затем работал в тренерском штабе U19.

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Игра 20-го тура УПЛ состоится в четверг, 7 марта, в 15.30. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

"Заря" -"Минай"

VBET Лига. 18-й тур

7 марта, Киевская обл, "Арена Левый Берег", 15:30.

Видеотрансляция: Униан

Youtube-трансляция: FootballHub

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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