Судаков: Не помню ни одного матча против Колоса, который дался нам легко

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к матчу 20-го тура УПЛ с "Колосом".

"Против "Колоса" каждый матч для нас очень тяжелый. Я, наверное, не помню ни одного, который дался нам легко.

Там играют очень качественные футболисты, у них 30+, наверное, команда, уже с опытом, очень хорошая оборона, они очень мало пропускают.

Кирилл Фесюн там 10 игр на ноль сыграл, против них всегда сложно играть, в первую очередь надо работать над атакой", — сказал Судаков в интервью YouTube-канале донецкого клуба.