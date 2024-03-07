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Судаков: Не помню ни одного матча против Колоса, который дался нам легко

Премьер-лига

Горняки готовятся к непростому поединку

Судаков: Не помню ни одного матча против Колоса, который дался нам легко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к матчу 20-го тура УПЛ с "Колосом".

"Против "Колоса" каждый матч для нас очень тяжелый. Я, наверное, не помню ни одного, который дался нам легко.

Там играют очень качественные футболисты, у них 30+, наверное, команда, уже с опытом, очень хорошая оборона, они очень мало пропускают.

Кирилл Фесюн там 10 игр на ноль сыграл, против них всегда сложно играть, в первую очередь надо работать над атакой", — сказал Судаков в интервью YouTube-канале донецкого клуба.

Матч "Шахтер" - "Колос" пройдет в пятницу, 8 марта во Львове на "Арене Львов". Начало встречи - в 18:00.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Георгий Судаков
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Источник:
канал Шахтаря на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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