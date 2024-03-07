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Хавбек Руха: Непросто играть несколько матчей подряд на выезде

Премьер-лига

Львовский клуб отправится в гости к "Днепру-1"

Хавбек Руха: Непросто играть несколько матчей подряд на выезде

Фото: ФК Рух

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Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча с "Днепром-1" в 20-м туре УПЛ.

"Мы с хорошим и боевым настроем готовимся к игре с "Днепром-1". Нас ожидает очень интересный поединок, ведь "Днепр-1" - тяжелый соперник. Сейчас днепровцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, но мы готовы к таким матчам и сделаем все, чтобы получить положительный результат.

Непросто играть несколько матчей подряд на выезде, но мы уже привыкли к такому режиму. Главное - правильно физически восстановиться и психологически настроиться на следующую игру.

"Рух" разобрал предыдущий матч против "Днепра-1" и готов к этой встрече", - цитирует игрока официальный сайт "желто-черных".

Матч "Днепр-1" - "Рух" состоится 8 марта и начнется в 13:00.

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Рух (Львов) СК Днепр-1 Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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