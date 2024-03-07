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Клуб УПЛ оштрафовали за отсрочку начала матча. Это случилось из-за символического удара военного по мячу
Странная ситуация
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Киевскую "Оболонь" оштрафовали за отсрочку времени начала матча 18-го тура УПЛ с "Черноморцем". Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.
Задержка с началом матча возникла из-за символического удара по мячу в исполнении военного, Героя Украины Дениса Дикого.
"Матч начался на 3 мин. позже запланированных 15.30, потому что:
- "Черноморец задержался с выходом из раздевалки на 2 мин.".;
- "в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 мин.".
Тезисы взяты в кавычки, поскольку так, по моей информации, написал в рапорте делегат УАФ Юрий Нестрига. На основе рапорта КДК уже оштрафовал клубы на деньги (маленькие, фактически слезы), но суть не в этом.
Суть в том, что "Оболонь", в предматчевом райдере таки прописала – в 15.30 должен быть символический удар по мячу. Вопрос: на основе чего делегат оштрафовал киевлян?", - написал Зверов.
Сообщается, что с "Оболони" взыскали три тысячи гривен штрафа.
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