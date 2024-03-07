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Клуб УПЛ оштрафовали за отсрочку начала матча. Это случилось из-за символического удара военного по мячу

Премьер-лига

Странная ситуация

Клуб УПЛ оштрафовали за отсрочку начала матча. Это случилось из-за символического удара военного по мячу

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Киевскую "Оболонь" оштрафовали за отсрочку времени начала матча 18-го тура УПЛ с "Черноморцем". Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

Задержка с началом матча возникла из-за символического удара по мячу в исполнении военного, Героя Украины Дениса Дикого.

"Матч начался на 3 мин. позже запланированных 15.30, потому что:

- "Черноморец задержался с выходом из раздевалки на 2 мин.".;

- "в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 мин.".

Тезисы взяты в кавычки, поскольку так, по моей информации, написал в рапорте делегат УАФ Юрий Нестрига. На основе рапорта КДК уже оштрафовал клубы на деньги (маленькие, фактически слезы), но суть не в этом.

Суть в том, что "Оболонь", в предматчевом райдере таки прописала – в 15.30 должен быть символический удар по мячу. Вопрос: на основе чего делегат оштрафовал киевлян?", - написал Зверов.

Сообщается, что с "Оболони" взыскали три тысячи гривен штрафа.

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Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
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Источник:
Звєров Про Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Kondor (Веселе)
07.03.2024 в 14:41
Без дураков скучно жить!
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4
0
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
07.03.2024 в 14:41
Без дураков скучно жить!
Ответить
4
0
alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 14:24
Шева разберись и накажи виновных в КДК за дурость --нам такие не нужны выгоняй сразу
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4
2
efim423 (odessa)
07.03.2024 в 15:06
шева пришёл бабки зарабатывать и сынишку своего пропихнуть , не тешете себя иллюзиями , кумовство икорупция только усиливаются
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4
2

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