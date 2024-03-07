УПЛ. Заря – Минай 2:0. Без шансов для аутсайдера

Двадцатый тур УПЛ стартовал игрой на "Арене Левый берег" между "Зарей" и "Минаем". Ужгородцы пока являются главной неожиданностью начала 2024 года. Никто не ожидал, что за два тура главный аутсайдер сможет набрать четыре очка. Наставник закарпатцев Желько Любенович встречался с клубом, где провел большую часть своей карьеры.

У луганского коллектива была существенная потеря в преддверии матча, ведь из-за дисквалификации не смог сыграть основной центральный защитник Джордан. Тренерский штаб решил доверить место в защите 21-летнему защитнику Антону Болю, который в этой части сезона в стартовом составе еще не выходил.

Ожидалось, что с начала встречи будет конкурентная борьба, но луганчане полностью переиграли своих соперников в первой половине встречи. Подопечные Коваля взяли мяч под свой контроль и большую часть тайма провели на чужой половине поля. Также следует отметить активный прессинг хозяев поля. На 18-й минуте "Заря" воплотила свое игровое преимущество в гол. После быстрой атаки Чурко отдал на Антюха, который из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0.

Еще до перерыва луганский коллектив мог увеличивать свое преимущество, но последней передачи им не хватало. Многие атаки не завершались ударами. А что можно вспомнить в "Миная"? Запомнился мощный удар Устименко, но в створ ворот нападающий не попал. Это была единственная ошибка защитников "Зари". Герреро после фланговой подачи головой отправил мяч в дальний угол, но у нападающего луганского клуба зафиксировали положение вне игры.

В начале второго тайма после розыгрыша углового мог увеличивать преимущество "Зари" Яцык, но он пробил в перекладину. Вновь проиграли верховую борьбу игроки гостей. Впервые в створ ворот ужгородцы пробили на 50-й минуте. Удар Ременяка в прыжке парировал Сапутин. В одной из атак Семотюк на собственной половине поля сбил Кирюханцева и арбитр почему-то решил продемонстрировать красную игроку "Миная". После пересмотра VAR Дмитрий Бондаренко изменил свое решение.

Следует отдать должное подопечным Коваля, которые не играли на удержание счета, а пытались увеличить свое преимущество. Было много борьбы, но хотелось видеть больше конструктива. Все вопросы о победителе были сняты на 74-й минуте. После передачи Герреро расстрелял ворота Бугай – 2:0. Замена Коваля сработала очень быстро.

Шанс дебютировать за основную команду "Зари" получил 19-летний хавбек Артем Слесарь, который в этом сезоне сыграл 14 матчей за U 19.

В итоге, игра завершилась уверенной победой "Зари" - 2:0. Таким образом, луганский коллектив в УПЛ не проигрывает пятый матч подряд. Семь очков за три тура – очень неплохой результат.

VBET Лига. 20-й тур

"Заря" (Луганск) - "Минай" (Ужгород) 2:0

Голы: Антюх (18), Бугай (74)

Предупреждение: Витенчук (14), Семотюк (53, Корнийчук (84)

"Заря": Сапутин — Антюх (Горбач, 66), Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро (Слесарь, 81), Жуниньо (Вантух, 76), Кирюханцев (Бугай, 66), Чурко (Мичин, 76), Яцык

"Минай": Кемкин — Вакула, Витенчук, Дмитрук (Кораблин, 46), Корнийчук, Немчанинов (к), Прокопчук, Ременяк (Матюшенко, 70), Семотюк (Гуничев, 70), Устименко (Демиденко, 83), Чуев (Кисиль, 83)