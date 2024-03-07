Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Любенович против бывших своих. Составы команд на матч Заря - Минай
Игра стартует в 15:30
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В 15:30 стартует матч 20-го тура УПЛ между "Зарей" и "Минаем". Обе команды объявили составы на матч.
"Заря": Сапутин - Антюх, Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро, Жуниньо, Кирюханцев, Чурко, Яцык.
Запасные: Набит (в), Турбаевский (в), Бугай, Вантух, Волошин, Горбач, Дрышлюк, Мичин, Ндур, Слесар, Хахлев.
"Минай": Кемкин - Вакула, Витенчук, Дмитрук, Корнийчук, Немчанинов (к), Прокопчук, Ременяк, Семотюк, Устименко, Чуев
Запасные: Бандура (в), Вашкеба, Гуничев, Демиденко, Кисель, Кораблин, Матюшенко, Попов, Скиба, Тищук.
На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча. Также можно смотреть видео онлайн трансляцию.
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Ребров лично объявит заявку сборной Украины и даст пресс-конференцию: названа дата
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО