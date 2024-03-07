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Любенович против бывших своих. Составы команд на матч Заря - Минай

Премьер-лига

Игра стартует в 15:30

Любенович против бывших своих. Составы команд на матч Заря - Минай

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В 15:30 стартует матч 20-го тура УПЛ между "Зарей" и "Минаем". Обе команды объявили составы на матч.

"Заря": Сапутин - Антюх, Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро, Жуниньо, Кирюханцев, Чурко, Яцык.

Запасные: Набит (в), Турбаевский (в), Бугай, Вантух, Волошин, Горбач, Дрышлюк, Мичин, Ндур, Слесар, Хахлев.

"Минай": Кемкин - Вакула, Витенчук, Дмитрук, Корнийчук, Немчанинов (к), Прокопчук, Ременяк, Семотюк, Устименко, Чуев

Запасные: Бандура (в), Вашкеба, Гуничев, Демиденко, Кисель, Кораблин, Матюшенко, Попов, Скиба, Тищук.

На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча. Также можно смотреть видео онлайн трансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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