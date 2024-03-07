Допуск болельщиков на домашние матчи Черноморца находится под вопросом

Допуск зрителей на домашние матчи " Черноморца " находится под вопросом из-за постоянных обстрелов города со стороны страны-оккупанта.

Ракетные и дроновые удары по областному центру юга страны, которые уже на протяжении пятых суток регулярно осуществляются рашистами, поставили под сомнение безопасность спортивных мероприятий в нем.

Это, прежде всего, касается матча 20-го тура "Черноморец" - "Ворскла", который состоится в субботу, 9 марта.

О сложившейся ситуации рассказал генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра.