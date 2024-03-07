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Допуск болельщиков на домашние матчи Черноморца находится под вопросом

Премьер-лига
Обновлено

Из-за недавних атак россиян на город допуск болельщиков на трибуны находится под вопросом

Допуск болельщиков на домашние матчи Черноморца находится под вопросом

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Допуск зрителей на домашние матчи "Черноморца" находится под вопросом из-за постоянных обстрелов города со стороны страны-оккупанта.

Ракетные и дроновые удары по областному центру юга страны, которые уже на протяжении пятых суток регулярно осуществляются рашистами, поставили под сомнение безопасность спортивных мероприятий в нем.

Это, прежде всего, касается матча 20-го тура "Черноморец" - "Ворскла", который состоится в субботу, 9 марта.

О сложившейся ситуации рассказал генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра.

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"С учетом сегодняшних обстоятельств трудно что-то конкретное сказать относительно того, будет ли две тысячи зрителей на матче или он вообще пройдет без болельщиков. Все это связано с предыдущими ночами и вчерашней дневной атакой на Одессу. В ближайшее время будем конкретно решать, будут зрители или нет. И если будут, то в каком количестве.

Было желание видеть болельщиков на трибунах и понимание как это лучше сделать. Однако все изменили события, произошедшие в полдень 6 марта. Одно дело – ночные атаки, а совсем другое – днем. Ведь именно в дневное время должна пройти ближайшая игра.

Теперь будем консультироваться по вопросам, связанным с организацией матча с соответствующими органами. Не хочется же никого подвергать опасности. Разрешение на посещение стадионов зрителями (и не только в Одессе, но и во всех областных центрах) дает областная военная администрация. Если будем понимать, что ситуация изменилась, возможно следующий домашний поединок не будет вызывать потребности принимать дополнительные решения. Увидим", - сказал Мисюра.

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