Шахтер передал доход от билетов в матче с Кривбассом на нужды ССО по аэроразведке

В преддверии старта весенней части сезона " Шахтер " принял решение, что весь доход от продажи билетов на домашние матчи клуб будет направлять на социальные проекты и благотворительность.

По итогам матча "Шахтер" - "Кривбасс" клуб получил 98 900 гривен от продажи билетов. Эту сумму было решено направить на сбор, который проводит YouTube-проект KDK для подразделения ССО по аэроразведке – военным нужен полноприводный микроавтобус.

Клуб заверяет, что доходы от продажи билетов в следующих матчах также будут направлены на благотоврительность.