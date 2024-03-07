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Шахтер передал доход от билетов в матче с Кривбассом на нужды ССО по аэроразведке

Премьер-лига

По итогам матча с Кривбассом клуб от продажи билетов получил почти 100 тысяч гривен

Шахтер передал доход от билетов в матче с Кривбассом на нужды ССО по аэроразведке

shakhtar.com

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В преддверии старта весенней части сезона "Шахтер" принял решение, что весь доход от продажи билетов на домашние матчи клуб будет направлять на социальные проекты и благотворительность.

По итогам матча "Шахтер" - "Кривбасс" клуб получил 98 900 гривен от продажи билетов. Эту сумму было решено направить на сбор, который проводит YouTube-проект KDK для подразделения ССО по аэроразведке – военным нужен полноприводный микроавтобус.

Клуб заверяет, что доходы от продажи билетов в следующих матчах также будут направлены на благотоврительность.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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