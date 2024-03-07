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Шахтер передал доход от билетов в матче с Кривбассом на нужды ССО по аэроразведке
По итогам матча с Кривбассом клуб от продажи билетов получил почти 100 тысяч гривен
shakhtar.com
В преддверии старта весенней части сезона "
По итогам матча "Шахтер" - "Кривбасс" клуб получил 98 900 гривен от продажи билетов. Эту сумму было решено направить на сбор, который проводит YouTube-проект KDK для подразделения ССО по аэроразведке – военным нужен полноприводный микроавтобус.
Клуб заверяет, что доходы от продажи билетов в следующих матчах также будут направлены на благотоврительность.
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