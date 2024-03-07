Шахтер подал иск против Вьюнника, который в одностороннем порядке разорвал контракт

" Шахтер " обратился в судовые инстанции с иском против Богдана Вьюнника и польского клуба "Лехия", с которым футболист на днях подписал контракт.

Клуб не согласен с односторонним расторжением контракта со стороны футболиста.

"Горняки" утверждают, что Вьюнник после зимнего отпуска не вернулся в клуб, несмотря на действующий контракт сроком до 30 июня 2025 года.

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Пресс-служба горняков заявляет, что клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение клуба, однако футболист отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с "Шахтером" от 22 февраля 2024 года.

"Шахтер" не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия".

Напомним, что футболист отказывался продлевать контракт с "Шахтером", из-за чего был переведен в команду U-17.