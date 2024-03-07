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Шахтер - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 8.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
shakhtar.com
Завтра, в рамках 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" Марино Пушича будет принимать ковалевский "Колос" Ярослава Вишняка.
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В предыдущем туре донецкая команда наконец-то сумела морально отойти после поражения в Марселе и разгромила криворожский "Кривбасс" - 5:2. Благодаря техническому поражению "Александрии" и ничьей "Динамо" в Ровно с "Вересом", "горняки" остаются единоличным лидером украинского первенства по количеству потерянных очков.
В свою очередь, ковалевский коллектив стартовал весеннюю часть чемпионата с достаточно уверенной гостевой победы над "Вересом" Олега Шандрука. Однако в прошлом туре "Колос" на своем поле минимально уступил львовскому "Руху" Виталия Пономарева.
Матч 20-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Шахтер" - "Колос" состоится в пятницу, 8-го марта 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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