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Шахтер - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 8.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

Завтра, в рамках 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" Марино Пушича будет принимать ковалевский "Колос" Ярослава Вишняка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В предыдущем туре донецкая команда наконец-то сумела морально отойти после поражения в Марселе и разгромила криворожский "Кривбасс" - 5:2. Благодаря техническому поражению "Александрии" и ничьей "Динамо" в Ровно с "Вересом", "горняки" остаются единоличным лидером украинского первенства по количеству потерянных очков.

В свою очередь, ковалевский коллектив стартовал весеннюю часть чемпионата с достаточно уверенной гостевой победы над "Вересом" Олега Шандрука. Однако в прошлом туре "Колос" на своем поле минимально уступил львовскому "Руху" Виталия Пономарева.

Матч 20-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Шахтер" - "Колос" состоится в пятницу, 8-го марта 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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